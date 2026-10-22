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Coque Muñiz se disculpa por lo que dijo de Frida Sofía y la acusación de abuso contra Enrique Guzmán

Durante una entrevista que le hizo a Gustavo Adolfo Infante, el Coque hizo una pregunta de la que ahora se arrepiente

Octubre 21, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge coque muñiz disculpa frida.jpg

Jorge Muñiz

Instagram Imagen TV / facebook

El programa “El minuto que cambió mi destino”, de Gustavo Adolfo Infate, fue diferente este sábado.

En lugar de tener un invitado al cual entrevistar, Infante le pidió a Jorge el Coque Muñiz que asistiera como si él fuera conductor del programa para preguntarle sobre cualquier tema que quisiera.
El Coque cuestionó, entre otras cosas, a Gustavo Adolfo por su rivalidad con Pati Chapoy, la cual, dijo el periodista, es solamente en el plano profesional.
Pero el Coque también le preguntó sobre la validez ética de la entrevista que Infante le hizo a Frida Sofía hace cinco años y en la cual la modelo denunció que su abuelo abusó de ella desde los cinco años.

"¿Tú crees que era necesario tocar un tema que iba a afectar a un artista durante tantos años? ¿Sabías que destruyes una carrera con un comentario?”.

El comentario del Coque resonó en redes sociales como un acto de insensibilidad de su parte y faltó de empatía con una víctima que denunció un abuso.
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Aún más, Coque, al insistir con Gustavo Adolfo que quizá se había equivocado, soltó una frase impactante.

"¿No preferirías que antes de anunciarlo, que hubiera alguien que supiera de leyes y tomara la decisión de qué o por qué... no sé quien tenga la razón, yo no soy el juez, hay notas que destrozan carreras”.

La disculpa del Coque Muñiz

Ese “no sé quién tenga la razón” fue muy criticado, hasta el punto de que el Coque ahora decide publicar un video para disculparse.

“Yo hice una pregunta incorrecta, fuera de lugar; por eso quiero pedir una disculpa a todas las personas que lastimé por esta mala pregunta”.

Muñiz repitió varias veces su disculpa y, sin decir su nombre, aludió a Frida Sofía.

“Yo estoy siempre a favor de las víctimas para que sean escuchadas y tengan la confianza de platicarnos qué les sucede. Me gustaría disculparme directamente con la persona que afecté”

coque muñiz frida sofía Gustavo Adolfo Infante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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