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Frida Sofía rompe el silencio a 5 años de acusar a su abuelo Enrique Guzmán: “Asqueada de esperar justicia”

Frida Sofía reveló que sí hizo una denuncia por la vía penal, ya que no quiere dinero (reparación del daño) sino justicia

Octubre 21, 2026 • 
Alejandro Flores
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Frida Sofía

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Hace un lustro, Frida Sofía cimbró a la familia Guzmán-Pinal con una acusación: su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán, con quien ha tenido una relación difícil desde hace más de una década, cuando decidió vivir en Miami.
En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía declaró en abril de 2021:

“Me pongo a temblar, porque tengo mucho qué decir de eso... (Guzmán) fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas... ¡Me manoseó! Desde los cinco (años)”.

Enrique Guzmán negó las acusaciones; y tuvo de su lado a Alejandra, quien aseguró que su hija Frida Sofía era emocionalmente inestable y atribuyó sus declaraciones a esa condición.

Frida Sofía sí denunció penalmente a Enrique Guzmán

Ahora, cuando el caso ha vuelto a la discusión mediática debido a una declaración de Coque Muñiz (cuestionó la pertinencia de hacer pública la acusación), Frida Sofía reafirma su postura y cuenta el martirio que ha vivido desde entonces debido al tortuguismo y apatía que, asegura, han mostrado las autoridades.

“Me fui por la vía legal pero es penal, no civil. No se busca dinero se busca justicia; ya que la fiscalía no haga nada, perdónenme pero ya hice todo: no sabes el tiempo, el desgaste y el horror que fue tener que revivir cada cosa porque sí me examinaron y fui a México.

No se enteraron porque yo no quería que se enteraran”.
Frida Sofía se refirió también a su familia, en particular su madre y su abuelo, a quienes considera grandes artistas pero de quienes tiene clara su opinión como personas.

“Esto me hace daño, me pone mal. La fama es algo que no se la deseo a nadie; yo nunca me apunté para ser famosa; nací y lo primero que hizo mi mamá fue presentarme ante un público”.
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Notablemente afectada por el recuerdo de lo que fue el proceso de hacer la denuncia, Frida Sofía hizo una reflexión peculiarmente profunda acerca de su vida como parte de la dinastía Guzman-Pinal.

“Siempre salgo como la mala, la grosera porque me defiendo y sí soy malcriada; y sí soy porque nadie me crió, literal. Ya me cansé (de la situación) pero quiero vivir mi vida y ser feliz. Estoy cansadísima. Eso me arruinó la vida, no lo hice para dañar sus carreras”

Frida Sofía cerró su declaración, hecha en el programa De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante,

“Estoy de verdad asqueada con esta industria cómo les encanta destruir a las personas”

frida sofía enrique guzmán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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