¿Por qué dejaron con la palabra en la boca al hermano de Sandra Itzel en la Granja VIP?

Durante la gala de eliminación de este 27 de octubre, Emiliano se enfrentó a los críticos

October 27, 2025
hermano sandraitzel.jpg

Emiliano y Linet Puente se enfrentaron durante la gala de La Granja VIP

Captura Azteca

Emiliano, hermano de Sandra Itzel, le reclamó a los panelistas de La Granja VIP por los comentarios “ofensivos” que hicieron contra su hermana en las dos primeras galas.

Sandra fue la segunda eliminada de La Granja VIP, pues perdió la contienda ante Alfredo Adame y Eleazar Gómez. Pero momentos antes de que sucediera la eliminación, Emiliano confrontó a Rey Grupero, Linet Puente y Ferka, quienes estaban en el panel de críticos esta semana.
El hermano de Sandra recriminó sobre todo el uso de frases como “hacerse la víctima” y “doble cara”, las cuales dijeron los críticos en varias de las galas de la Granja VIP.
Ferka se defendió diciendo que “hacerse la víctima” es una frase que usó la propia Sandra Itzel en algunos momentos dentro de La Granja VIP.
Emiliano insistió en reclamar que esas adjetivaciones perjudicaban a Sandra Itzel no solamente dentro del juego sino que tenían repercusiones en la vida real, con su familia y sus amigos.
Ferka entonces dijo:

“No olvidemos que esto es un reality show y yo he hecho 7; y estamos aquí para entretener”.

Adal Ramones intervino para detener la discusión y continuar con el programa.

¿Cómo fue la discusión con Linet Puente?

En el siguiente segmento, le dio la palabra a Linet Puente, quien otra vez se refirió a Emiliano.

“Hace rato Emiliano habló de lo que yo dije. Lamento si mis comentarios te hirieron a ti y tu familia; debe ser muy difícil ver a su familiar expuesto de esa manera pero ellos firmaron para esto”.

El hermano de Sandra Itzel quiso intervenir en ese momento pero Linet Puente lo atajó:

“Déjame terminar. A mi me contrataron para hablar del reality show ye so hago. No meto cosas de afuera y tampoco vengo a discutir con los familiares”.

En cuanto terminó de hablar, Adal Ramones quiso avanzar al siguiente segmento, que era la elección de los peones.
Emiliano levantó la mano y pidió:
"¿Puedo decir algo?”
Adal Ramones no le dio la palabra. Emiliano insistió otra vez: ¿Puedo decir algo?
El conductor de La Granja se lo negó bajo el argumento de que que el programa iba retrasado.

“Ya tengo el tiempo arriba, ahorita regresamos en otro segmento”.

Eso ya no sucedió y la gala avanzó sin que Emiliano volviera a intervenir; hasta que Sandra Itzel salió de La Granja y él fue quien la recibió.

La Granja VIP Sandra Itzel
