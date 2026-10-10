¿Por qué canceló Yahir sus conciertos de noviembre y diciembre?

Hay dos teorías respecto a los motivos de la cancelación de los tres conciertos de Yahir en noviembre y diciembre.

Luego de La Casa de los Famosos, la popularidad de Yahir en televisión creció de manera notable, pues su carácter conciliador y afable, aunado a su impresionante físico de gimnasio, lo convirtieron en favorito para ganar el reality.

Finalmente solamente llegó a la semifinal pero incluso su salida fue tomada como una injusticia.

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¿Dónde y cuándo estaban anunciados los conciertos cancelados de Yahir?

Con esos antecedentes se esperaba que a su salida, Yahir arrasara en su actividad principal como cantante. Pero contrario a esa suposición, la primera noticia que se tiene de su gira no es un mayor número de conciertos sino la cancelación de los que tenía programados en Puebla, Pachuca y Toluca los días 20 de noviembre, 21 de noviembre y 12 de diciembre, respectivamente.

Las dos compañías productoras de la gira publicaron un comunicado en el que señalan:

“Esta decisión obedece principalmente a cuestiones de logística ajenas a Arta Producciones, Alma Show y los recintos involucrados, circunstancias que impiden llevar a cabo las presentaciones conforme a lo planeado”.

Puesto que se deslinda tanto a productoras como a los foros, el comunicado parece apuntar hacia Yahir como el responsable de las cancelaciones.

Las teorías de las cancelaciones de Yahir

Los fans del exhabitante de La Casa de los Famosos tiene un argumento: que canceló los shows porque está reorganizando su carrera luego de la súbita popularidad que ganó en el reality show.

Pero hay otra teoría menos optimista: que los conciertos se suspendieron porque Yahir no vendió suficientes boletos para hacerlos rentables.

Una tercera explicación es que el cantante lidia con un problema en las cuerdas vocales (dentro de La Casa de los Famosos nunca cantó) y se enfocará en recuperar la voz antes de salir nuevamente de gira.

Yahir, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre el tema y por el contrario, hizo un par de publicaciones en su perfil de Instagram para mostrar lo feliz que es su vida cotidiana al volver a su casa.