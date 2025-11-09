Suscríbete
Famosos

Peleas, memes y abucheos: cronología de la vida de casados de Nodal y Ángela Aguilar

El amor y la polémica son constantes en la vida de pareja de los cantantes que, a pesar de todo, ya planean su boda religiosa

November 09, 2025 • 
Alejandro Flores
nodalangelaaguilar.jpg

Nodal y Ángela preparan ya su boda religiosa

Instagram

El 24 de julio de 2024 se casaron por el civil Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Terminó ahí la historia de su polémico noviazgo pero comenzó la de su vida en pareja, que ha sido igual de controvertida.
El mismo día de su boda, Ángela Aguilar se viralizó por una frase que se convirtió en el comienzo una peculiar relación entre ella y los usuarios de redes sociales: o la aman o la odia.
Lo cierto es que la pareja se ha amado contra viento y memes, a pesar de abucheos y “campañas de odio” que, según Nodal, no son orgánicas sino financiadas.
Ahora que Ángela anunció que se casarán por la iglesia en mayo de 2026, justo cuando se cumplan dos años del inicio de su noviazgo, es momento de hacer un recuento de todo lo que han vivido como pareja.

El grito de “amoooor” y sus memes

El día siguiente al que se casó con Nodal, Ángela Aguilar estaba nominada a los Premios Juventud. Es evidente que no podía asistir así que la solución parecía sencilla: minutos antes de la boda, grabar un video de agradecimiento en caso de que ganara el premio.
Aguilar no ganó el premio pero de cualquier manera los organizadores decidieron transmitir el video en el que aparece Ángela con su vestido de novia en la Hacienda San Gabriel mientras agradece a los Premios por su nominación.
Sucedió entonces una confusión porque Ángela soltó una frase retadora:
“Y yo gané”. Luego aparece en la cámara Nodal de sorpresa y la cantante reacciona con un grito: “Amooooor”.

El momento se hizo viral por dos razones: primero, el tono del grito de Ángela que resultó cómico, y segundo, la frase de “yo gané” se interpretó como una alusión a que ella se quedó con Nodal luego de su separación de Cazzu.

@javiercazarez

Algo familiar 🤔 #angelaaguilar #meme #humor

♬ original sound - Javier Cazarez - Javier Cazarez

La entrevista en inglés y el corazón roto

Hacia finales de octubre, cuando Ángela Aguilar estaba en pleno festejo de su cumpleaños, dio una entrevista en inglés para ABC.
Las declaraciones de ese día fueron un punto de quiebre entres sus fans y sus haters: hubo quienes creyeron en sus palabras pero otros la tildaron de manipular los hechos.

“No se le rompió el corazón a nadie”, fue una de las frases que más se repitieron luego de esa entrevista en la que Ängela aseguró que Nodal y ella no engañaron a Cazzu.

La rapera argentina, días más tarde, reviró con su versión de los hechos y aseguró a Ángela mentía porque Nodal sí le fue infiel con ella.

@abcnewslive

EXCLUSIVE: Mexican music sensation Angela Aguilar sits down with ABC News’ Mireya Villarreal to discuss her recent marriage to musician Christian Nodal, and share side of the story, for the first time. For the full interview visit our YouTube page at ABC News. #angelaaguilar #christiannodal #mexicanmusic #entertainment #news #regionalmexicano #angelaaguilarfans

♬ original sound - ABC News Live

La mujer del año y su polémica

A finales de octubre ya existía una animadversión contra las apariciones públicas de Ángela Aguilar y quedó demostrado cuando fue nombrado La mujer del año.
El nombramiento generó tal indignación que los organizadores decidieron salir a dar una postura pública para defender a la cantante, quien finalmente recibió el premio.

Del hospital al abucheo

En octubre de ese 2024, Nodal estaba de gira por ciudades de México pero tuvo que suspender sus presentaciones debido a una fuerte infección estomacal.
Fue hospitalizado y divulgó una foto de él durante el tratamiento, en cama. Esa decisión resultó contraproducente porque hizo resurgir a sus odiadores en redes sociales.

nodalhospital.png

Nodal tuvo una fuerte infección

Instagram

Cuando Nodal volvió a los escenarios, su primer concierto fue en Pachuca y la canción “Dime cómo quieres” fue razón suficiente para abuchearlo.

¿Qué tanto dijo Christian Nodal a Adela Micha?
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
El cantante detalló, en entrevista con Adela Micha, los retos de mantener el contacto con su hija desde la distancia y con horas de trabajo intensas. Tras publicar la entrevista, ¡dejo de seguir a la periodista!
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
Famosos
Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!
August 15, 2025
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
August 14, 2025
Famosos
Christian Nodal denuncia campañas pagadas de “hate” contra Ángela Aguilar
August 14, 2025

El gesto repetido en los Grammy

Para Noviembre de 2024, la pareja ya era objeto de un escrutinio severo. Cualquier detalle podía reproducirse en redes sociales para criticarlos. Así sucedió en los Latin Grammy, cuando desfilaron por la alfombra roja juntos y Nodal tuvo el gesto de acomodar el vestido de Ángela para que apareciera sin mácula en las fotos.

@tumusicahoy

@Christian Nodal y @Angela Aguilar :) en la alfombra roja de #latingrammy 🎶🔛 #tumusicahoy #tmh #musicosentiktok #tiktokmehizover

♬ sonido original - tumusicahoy

El video de ese momento de pronto se hizo viral porque se recordó que el cantante tuvo un gesto similar con Cazzu un año antes.

Y los niños también

El 16 de se mismo mes de noviembre, Ángela Aguilar y Nodal aparecieron en los Kid’s Choice Awards México.
El momento, debería ser divertido, se volvió incomodo porque el público del Auditorio Nacional, lugar donde se realizó la premiación, comenzó a abuchear a la cantante.

La cantante apareció en diferentes momentos de la ceremonia y siempre fue recibida de manera hostil por una parte del público que insistía en gritar el nombre de Cazzu.

El abucheo universitario

Durante los primeros meses de 2025, la pareja cambió de estrategia: comenzaron a hacer apariciones públicas en eventos sociales y a mostrar en sus redes sociales aspectos de su vida personal.
Eso no calmó los ánimos en su contra. Cuando Nodal comenzó su nueva gira 2025, se presentó en la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de los festejos del 92 aniversario.
Mala idea: el público, en su mayoría jóvenes estudiantes, le gritaron varias veces el nombre de Cazzu y abuchearon cuando Nodal mencionó a Ángela Aguilar.

Actualmente, Nodal y Ángela Aguilar están de gira por Estados Unidos con la idea de cerrar el año y empezar 2025 con los preparativos de su boda religiosa.

Nodal Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
luis-miguel-juan-gabriel---.jpg
Famosos
¿Luis Miguel estuvo como público de Juan Gabriel durante su concierto en Bellas Artes 1990?
November 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angela aguilar y nodal.jpg
Famosos
Ángela Aguilar ya tiene fecha para su boda por la iglesia con Nodal; invita a sus fans
November 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente cazzu nodal.jpg
Famosos
“Nodal demandará a Cazzu para quitarle a su hija 6 meses": Mhoni Vidente predice qué pasará
November 08, 2025
jawy eleazargomez.jpg
Famosos
Eleazar Gómez dice que se siente amenazado por Jawy: "¿¡Qué me ves así!?”
November 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
hector suarez gomis.jpg
Famosos
Héctor Suárez Gomís se quiebra al sacar de La Isla a una participante que está muy enferma
El conductor del reality show informó que la decisión se tomó después de ver varios estudios
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
andres apalacios.jpg
Telenovelas
Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”
El actor interpreta a Zacarías Castillo, un hombre bueno y honesto que se ve en una encrucijada
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
laura flores lalo salazar.jpg
Famosos
Lalo Salazar toma una medida severa para evadir a Laura Flores ahora que tiene nueva novia
Laura le desea que pueda ser feliz con su nueva pareja pero revela un dato importante de su ruptura
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
aleks syntek.jpg
Famosos
“Me dejaron sin familia": Aleks Syntek cuenta todo lo que le ha pasado tras acusación de infidelidad y acoso
“Estoy desperado”, dice el cantante. También pide a sus ex músicos una cosa: “nomás no me demanden laboralmente, porfi”
November 07, 2025
 · 
Alejandro Flores