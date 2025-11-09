Peleas, memes y abucheos: cronología de la vida de casados de Nodal y Ángela Aguilar

El 24 de julio de 2024 se casaron por el civil Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Terminó ahí la historia de su polémico noviazgo pero comenzó la de su vida en pareja, que ha sido igual de controvertida.

El mismo día de su boda, Ángela Aguilar se viralizó por una frase que se convirtió en el comienzo una peculiar relación entre ella y los usuarios de redes sociales: o la aman o la odia.

Lo cierto es que la pareja se ha amado contra viento y memes, a pesar de abucheos y “campañas de odio” que, según Nodal, no son orgánicas sino financiadas.

Ahora que Ángela anunció que se casarán por la iglesia en mayo de 2026, justo cuando se cumplan dos años del inicio de su noviazgo, es momento de hacer un recuento de todo lo que han vivido como pareja.

El grito de “amoooor” y sus memes

El día siguiente al que se casó con Nodal, Ángela Aguilar estaba nominada a los Premios Juventud. Es evidente que no podía asistir así que la solución parecía sencilla: minutos antes de la boda, grabar un video de agradecimiento en caso de que ganara el premio.

Aguilar no ganó el premio pero de cualquier manera los organizadores decidieron transmitir el video en el que aparece Ángela con su vestido de novia en la Hacienda San Gabriel mientras agradece a los Premios por su nominación.

Sucedió entonces una confusión porque Ángela soltó una frase retadora:

“Y yo gané”. Luego aparece en la cámara Nodal de sorpresa y la cantante reacciona con un grito: “Amooooor”.

El momento se hizo viral por dos razones: primero, el tono del grito de Ángela que resultó cómico, y segundo, la frase de “yo gané” se interpretó como una alusión a que ella se quedó con Nodal luego de su separación de Cazzu.

La entrevista en inglés y el corazón roto

Hacia finales de octubre, cuando Ángela Aguilar estaba en pleno festejo de su cumpleaños, dio una entrevista en inglés para ABC.

Las declaraciones de ese día fueron un punto de quiebre entres sus fans y sus haters: hubo quienes creyeron en sus palabras pero otros la tildaron de manipular los hechos.

“No se le rompió el corazón a nadie”, fue una de las frases que más se repitieron luego de esa entrevista en la que Ängela aseguró que Nodal y ella no engañaron a Cazzu.

La rapera argentina, días más tarde, reviró con su versión de los hechos y aseguró a Ángela mentía porque Nodal sí le fue infiel con ella.

La mujer del año y su polémica

A finales de octubre ya existía una animadversión contra las apariciones públicas de Ángela Aguilar y quedó demostrado cuando fue nombrado La mujer del año.

El nombramiento generó tal indignación que los organizadores decidieron salir a dar una postura pública para defender a la cantante, quien finalmente recibió el premio.

Del hospital al abucheo

En octubre de ese 2024, Nodal estaba de gira por ciudades de México pero tuvo que suspender sus presentaciones debido a una fuerte infección estomacal.

Fue hospitalizado y divulgó una foto de él durante el tratamiento, en cama. Esa decisión resultó contraproducente porque hizo resurgir a sus odiadores en redes sociales.

Nodal tuvo una fuerte infección Instagram

Cuando Nodal volvió a los escenarios, su primer concierto fue en Pachuca y la canción “Dime cómo quieres” fue razón suficiente para abuchearlo.

El gesto repetido en los Grammy

Para Noviembre de 2024, la pareja ya era objeto de un escrutinio severo. Cualquier detalle podía reproducirse en redes sociales para criticarlos. Así sucedió en los Latin Grammy, cuando desfilaron por la alfombra roja juntos y Nodal tuvo el gesto de acomodar el vestido de Ángela para que apareciera sin mácula en las fotos.

El video de ese momento de pronto se hizo viral porque se recordó que el cantante tuvo un gesto similar con Cazzu un año antes.

Y los niños también

El 16 de se mismo mes de noviembre, Ángela Aguilar y Nodal aparecieron en los Kid’s Choice Awards México.

El momento, debería ser divertido, se volvió incomodo porque el público del Auditorio Nacional, lugar donde se realizó la premiación, comenzó a abuchear a la cantante.

La cantante apareció en diferentes momentos de la ceremonia y siempre fue recibida de manera hostil por una parte del público que insistía en gritar el nombre de Cazzu.

El abucheo universitario

Durante los primeros meses de 2025, la pareja cambió de estrategia: comenzaron a hacer apariciones públicas en eventos sociales y a mostrar en sus redes sociales aspectos de su vida personal.

Eso no calmó los ánimos en su contra. Cuando Nodal comenzó su nueva gira 2025, se presentó en la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de los festejos del 92 aniversario.

Mala idea: el público, en su mayoría jóvenes estudiantes, le gritaron varias veces el nombre de Cazzu y abuchearon cuando Nodal mencionó a Ángela Aguilar.

Actualmente, Nodal y Ángela Aguilar están de gira por Estados Unidos con la idea de cerrar el año y empezar 2025 con los preparativos de su boda religiosa.