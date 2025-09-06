Suscríbete
Famosos

Inundan el Instagram de Ángela Aguilar con mensajes de odio contra Nodal

La cantante quedó atrapada en la polémica e su esposo, Christian Nodal, a quien acusan de no otorgar el permiso para que hija Inti viaje de gira con su madre

September 06, 2025 • 
Alejandro Flores
angela aguilar instagram.jpg

Ángela Aguilar ha suspendido algunos conciertos

Instagram

Lo que parecía una iniciativa humanitaria absolutamente inatacable, se ha convertido en una pequeña debacle para Ángela Aguilar.

La cantante junto con su familia se han manifestado en contra de las detenciones que desde hace medio año ejecuta la agencia de inmigración de Estados Unidos como parte del plan de gobierno de Donald Trump.
Y en un arranque de filantropía, decidió su gira solista Libre Corazón USA 2025, fuera parte de un proyecto para apoyar a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos: por cada boleto vendido, se donará un dólar a su causa.
Pronto comenzaron las críticas primero al señalar que la donación de un dolar por cada boleto resultaba poco redituable para la causa migrante ya que los conciertos de esta gira serán casi todos en teatros de pequeño formato.
La gota que derramó el vaso de las críticas fue su concierto en el Hollywood Bowl junto con su papá Pepe y su hermano Leonardo.
Tanto ella como Pepe lanzaron un discurso que pretendía ser inspirador pero resultó polémico ya que se presentaron como “migrantes legales

“Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”

Mensajes para Nodal

Casi al mismo tiempo, Christian Nodal se involucró en otra polémica pues Cazzu lo señaló por no otorgar el permiso para que su hija Inti viaje con ella durante su gira.

Ambas noticias se convirtieron en motivo para escribir decenas de comentarios de odio y bullying cibernético en su cuenta de redes sociales.
Aunque desde que se casó con Nodal suele recibir mensajes de odio, estos se hicieron más recurrentes y duros a partir de la entrevista de Christian con Adela Micha, en la que aseguró que hay una campaña de bots pagados para escribir mensajes en contra de ella.
Las primeras seis publicaciones de Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram están dominadas por mensajes en los que le piden, por ejemplo, que “le diga a Nodal que ya firme el permiso de Inti para viajar”.

comentariosangelaaguilar.png

Lo que se dice en sus propias redes

Instagram

Chistian Nodal Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
