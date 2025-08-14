Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”

Christian Nodal ofreció una entrevista franca en La Saga con Adela Micha, donde reveló la razón detrás de la poca convivencia que tiene con su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu. El artista destacó que las largas horas de vuelo entre México y Argentina, sumadas a su agenda saturada, dificultan los encuentros frecuentes.

“Nunca fue fácil, ni cuando estábamos juntos. No pasábamos mucho tiempo juntos, los tres”, confesó Nodal, revelando que los viajes a Argentina son largos y con diferencias horarias que complican aún más el contacto físico. Pese a ello, aseguró que nunca quiso “dejar morir la relación” con su hija y valora el esfuerzo mutuo que hay para que funcione.

El pasado 28 de mayo, durante la visita de Cazzu e Inti a la Ciudad de México, el cantante se reencontró con su hija. Fue un encuentro breve, pero lleno de emoción, captado por medios que lo mostraron cargando a la pequeña mientras se resguardaba su imagen por respeto a su privacidad.

No obstante, en la llegada de hace unos días de Cazzu a México, fue directa al comentar a los reporteros: “Lo que se ve es lo que hay”, dejando entrever que desde aquél encuentro no ha habido otro acercamiento y que es muy poco el contacto del padre de su hija. Incluso declaró que la pensión que le da es insuficiente.

El silencio duele

El distanciamiento entre Nodal y su hija ha generado críticas. En redes, usuarios señalaron su omisión al hablar del nacimiento de Inti en septiembre de 2023 como un olvido, y cuestionaron su implicación como padre.

En respuesta, Nodal ha defendido sus decisiones, explicando su deseo de proteger a su hija del circo mediático y aclarando que las críticas no afectan su convicción de amor y cuidado.

El intérprete de Botella tras botella recalcó que el lugar de residencia de la pequeña y el desgaste físico y temporal que implica viajar hasta allá dificultan una relación más estrecha:

“Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde está Argentina. Son de 12 a 17 horas. Lo que yo podía eran dos días, máximo tres, incluso estando con la mamá de mi hija era complejo”. Christian Nodal

Según Nodal, los conciertos, las giras internacionales complicaron sostener una dinámica familiar cercana con Inti.

Nodal deja de seguir a Adela Micha

Antes de que se publicara esta entrevista, había muchos rumores de que tanto él como Ángela habían intentado evitar que fuera transmitida. Sin embargo, la periodista decidió darla a conocer. T

ras su publicación, aunque no hay pronunciamiento de ninguno de los dos artistas, se detectó que Christian Nodal dejó de seguir a Adela Micha en Instagram. El gesto ha sido interpretado en redes como una señal de descontento o desacuerdo.

La entrevista fue grabada en Houston. Se decía que Nodal temía que sus declaraciones sobre Cazzu, Ángela Aguilar y su vida personal “podrían hundirlo”. Incluso se especuló que ofreció fuertes sumas de dinero para evitar su difusión. Sin embargo, la periodista aclaró que la charla sí se publicaría íntegra y sin censura.