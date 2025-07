Nodal estrena canción a un año de su boda con Ángela Aguilar: “pa´ qué te haces si me sigues amando”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio de 2024, hace exactamente un año. Fue una boda espectacular pero que se mantuvo en secreto para evitar que creciera el escándalo en el que estaba el cantante debido a su rompimiento con Cazzu.

Este primer aniversario de boda siguió con esa intención de mantener la discreción en el entorno familiar, evitando los festejos o siquiera algunas menciones en redes sociales.

En cambio, Nodal decidió que la la fecha coincidiera con al lanzamiento de su nueva canción, titulada “Sabina”, y que otra ve es un tema con una letra de dolor romántico, de rompe y rasga.

Nodal y Aguilar han tenido un matrimonio que constantemente está bajo el escrutinio público. El hecho de que Nodal apenas dejó pasar tres semanas entre su rompimiento con Cazzu y el anuncio de su noviazgo con Ángela, provocó que la pareja fuera constantemente criticada.

El escándalo fue aún mayor cuando la cantante mexicana, hija de Pepe Aguilar, dio una entrevista para la cadena ABC en la que aseguró que “no se lastimó a nadie” porque todos los involucrados eran adultos y estaban enterados de lo que sucedió.

Dio a entender, pues, que no hubo infidelidad ni engaño hacia Cazzu.

Pero la cantante argentina respondió en otra entrevista en un podcast en Argentina en el que narró que Nodal sí la engañó, ya que ella le preguntó directamente si había otra persona y él le respondió que no.

La rapera argentina decidió alejarse de las redes sociales tras su separación con Christian Nodal. Instagram Cazzu

¿En quién está inspirada la nueva canción de Nodal?

Desde entonces hasta la fecha, cada canción que publica alguno se los tres se convierte en objeto de estudio de los fans para saber si tienen dedicatorias entre ellos.

Ahora Nodal publica “Sabina”, que evidentemente está inspirada en la obra de Joaquín Sabina, el trovador quizá más importante de España en la década delos 90 y que se ha mantenido vigente hasta hoy con su estilo bohemio, desgarrado y a veces cínico.

La canción de Nodal se refiere a una pareja que decidió separarse pero él está convencido de que ella todavía lo ama y se empeña en que ella lo acepte de nuevo.

A continuación la letra completa:

Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

No sé tu, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo

Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio pal’ ego

Así que entérate que aún te quiero

No se tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina

Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina

Y eso de extrañarte, se ha vuelto rutina

Ya no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo

Qué digo todo, me faltas tú.

Y te lo puedo decir más fuerte, pero no más claro mi reina

Y aún no entiendo por qué terminamos, y dejamos la historia inconclusa

Pa’ qué te haces si aún nos amamos, no busques excusas

Y aún no entiendo por qué aún no volvemos

Le debemos respeto al pasado

He notado ahora que no nos vemos, que me falta algo

Qué digo algo, me falta todo, qué digo todo, me faltas tú…