Filtran un VIDEO en donde Ángela Aguilar habría llorado tras los abucheos en los Kid´s Choice Awards

Ángela Aguilar vivió un momento incómodo en su presentación durante los premios Kid´s Choice Awards 2024 que se celebraron este fin de semana, cuando el público comenzó a abuchearla y gritar el nombre de Cazzu, la ex novia de Christian Nodal.

Algunos videos filtrados del momento dejan ver cómo reaccionó la cantante, y en uno de ellos afirman que hasta se estaba limpiando las lágrimas

¿Ángela Aguilar lloró tras los abucheos en los Kid´s Choice Awards?

El momento ocurrió cuando Ángela Aguilar terminó la presentación de su canción “Abrázame” junto a Felipe Botello. Aunque intentó mantener la postura y la sonrisa frente a todos, la respuesta del público no fue la esperada.

Entonces, cuando se dirigió tras bambalinas, la ex novia de Gussy Lau pidió ayuda a una de sus bailarinas para acomodarse su vestuario, y allí es donde se le ve llevándose las manos al rostro.

Algunos creen que la cantante de “Dime Cómo Quieres” se estaba limpiando las lágrimas, pero, debido al ángulo de la grabación, no es posible confirmarlo.

A pesar de ello, los usuarios que vieron el video en TikTok, se pronunciaron para continuar con los ataque en contra de la hija de Pepe Aguilar, algo que inició hace unas semanas, después de que Cazzu desmintiera que ella estaba enterada del amorío entre Nodal y la cantante mexicana, algo que ella misma había afirmado en una entrevista.

Aunque ya han pasado más de dos días desde el incidente, el nombre de Ángela continúa en tendencia, pero ella no se ha pronunciado para hablar sobre aquel momento.

Sin embargo, su papá, Pepe Aguilar, no se la pensó para compartir su pensamiento.

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar a los abucheos a Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar usó la cuenta de Instagram de “Gordo”, una de sus mascotas, para reaccionar a los abucheos en contra de su hija. En la imagen, aparece el cantante junto a su perrito, quien lleva una playera con el mensaje: “Ciberbullying is not cool”, que en español quiere decir “El ciberbullying no está bien”.