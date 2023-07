Paul Stanley habla sobre la crisis de ansiedad que sufrió en LCDLFM

Paul Stanley compartió detalles sobre el duro momento por el que pasó en LCDLFM.

Paul Stanley habló ante las cámaras sobre la nominación y eliminación que tuvo en La Casa de los Famosos México, así como el duro episodio de ansiedad por el que atravesó en el reality, lo que ha desatado rumores de que fue el propio conductor del programa Hoy que pidió salir por salud mental.

“Estoy acoplándome a la vida, estoy descansando un poco, tengo que ir a las galas, voy a ir todos los domingos... ‘La Barby’ (Juárez) sentía que se la debía, al final, yo le pedí a Jorge (Losa) que la salvara a ella. Creo que era predecible”.

El hijo del famoso conductor de la televisión mexicana, Paco Stanley, despejó las dudas sobre un supuesto fraude respecto a que la producción favorece a Jorge Losa para que llegue hasta la final y gane los 4 millones de pesos que están en juego en La Casa de los Famosos México.

“A Jorge le ha ido superbien, siempre ganándola de líder. No hay mano negra, no hay truco, el chavo siempre ha estado en ese tipo de juegos... Yo creo que Bárbara (sale este domingo)”.

Habla sobre su crisis de ansiedad

Acerca de rumor que comenzó a correr de que su mamá, la señora Mónica Durruty, había entrado al reality para calmarlo cuando le dio la crisis de ansiedad, Paul Stanley desmintió esta versión.

"¿Que tuvo que entrar mi mamá? Eso es una mentira totalmente, mi mamá me fue a gritar... Sí sufrí una crisis ahí; llega un momento donde nos encierran dos días, entonces la desesperación de no saber qué está pasando afuera, realmente no sabes nada y me dio mucha ansiedad de no saber qué pasaba”, le indicó al periodista Eden Dorantes.

“Mi mamá también tiene de repente esas crisis. Pienso que me vio en Vix y fue a gritarme. Y luego no había escuchado que también Joely (Bernat, su novia) había ido. Entonces, como que me sacó mucho de onda, pero que mi mamá haya entrado, no, están locos”.