Team Infierno sigue: Paul Stanley fue el quinto eliminado de La casa de los famosos México

Llegó la quinta eliminación de La casa de los famosos México con una terna explosiva. Se trató del primer hombre en salir del reality show y con el Team Infierno a punto de romper filas.

Tras cerrar los votos, el primero en regresar a la casa fue Sergio Mayer. Luego se confirmó que Paul Stanley fue el primer hombre eliminado del concurso, por lo que Emilio Osorio sigue en la competencia.

¡@PAULSTANLEYD es el primer hombre eliminado de #LaCasaDeLosFamososMx y el quinto habitante en abandonar la competencia! 👋

Previo al posicionamiento, Galilea Montijo les dijo a todos: “Mitad del juego... Cada argumento, cada palabra tiene que ser sólida. Se juega muchísimo cada uno de ustedes en cada palabra y cada acción”.

¿Quién se puso detrás de quién para pedir que lo eliminaran?

Nadie se puso detrás de Emilio Osorio.

Detrás de Paul Stanley...

Apio le dijo: “Amigo, te admiro, te respeto. No me gustaría que te fueras, pero soy Team Infierno”. Paul le respondió: “Gracias por estar, que ese instinto te lleve por el mejor lugar”.

Nicola: “Eres una gran persona”. Paul le dijo: “Te quiero. Creétela, no necesitas que la gente te lo diga”.

Wendy: “Qué raro, verdad. Te quiero mucho. Sabes como estoy jugando nada es personal”. Paul le respondió: “Te quiero mucho. Eres una gran persona. Hoy, a partir de hoy, cuídate mucho”.

Poncho: “Eres a toda madre, no entiendo por qué jugaste de esa manera, poner el pecho por quién, no lo puedo entender”. Paul respondió: “Hay cosas que no me gustaban, hay veces que te juntas con gente que no te deja brillar”.

.@NicolaPorcella y @soywendyguevara son puro team Infierno en el posicionamiento 🤘



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/8uOamLzK8k — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 10, 2023

Detrás de Sergio Mayer...

Bárbara Torres “la primera vez me paré acá... hoy nos dijimos un montón de cosas, salió un Sergio y dijo una palabra que no se puede decir en la tele. Me dijiste ya te empinaste, no lo entendí. Y me acordé de una cosa que me dijo mi papá ‘desconfía del hombre que te agrede en público y te pide disculpas en privado’. Y eso hiciste tú. Confié en tí y luego diste vuelta a la tortilla. Sé que es un juego, y tienes tu slogan ‘mente, corazón y fuerza’, sé que manejas personajes... Sé que tengo muchas formas de ser, o personajes, como lo quieras decir, sé que soy noble, sé que eres astuto, sé que me quitas La Paz, sé que te diviertes con eso, sé que si te vas voy a estar tranquil. Sé que si te quedas vamos a seguir jugando”.

Sergio respondió: “No sé qué personaje trae. Dijiste que estabas aprendiendo, aprendiste el sarcasmo y la manipulación, pero todo eso no funciona si no tienes ética ni principios, porque eso lo califica la gente, y lo vas a aprender la próxima semana”.

Pero Bárbara refutó: “El que no tiene ética ni principios eres tú. El que agredió en público y pidió perdón en privado eres tú. Y esa es la base de la ética, la mentira y el engaño”.

El primer posicionamiento estuvo tenso, ¿veremos más de @BarbaraTorresMx vs. @SergioMayerb en la casa?



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/zQKKIWpapz — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 10, 2023

Jorge le dijo a Sergio: “Así como te he tenido que decir cosas que no me han gustado. Te quiero agradecer por la platicas diferentes (en la suite). Quiero agradecerte y que llevo las platicas chingonas y te lo quiero agradecer”. Sergio le respondió: “Eres un gran hombre, la buena suerte no dura para siempre y quizá la semana que entra enfrentes la realidad”.

Los posicionamientos de @jorgelosaactor y @apioquijano caen en su lugar como piezas de Tetris 👀



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/YeNzY9AqpC — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 10, 2023

Barby le dijo a Mayer: ": Vanidad de vanidades. Hermano Sergio”. Él le respondió: “Tú debes de estar tranquila, porque no importa quién gane el liderazgo te van a salvar porque eres una buena carta para cualquiera”.

Después de los posicionamientos, Paul Stanley dijo: “Hubo mucho amor en ese posicionamiento, estoy contengo por eso, al final fueron las circunstancias las que pusieron a toda esa gente detrás de mí".

Sergio Mayer opinó: “Está por demás aclarar el tema de mi ética, el hecho de que utilice que yo haya llegado a abrazarla, es su problema, el público sabe de qué forma llegué a confortarla. El que yo aclare eso está de más. Estoy tranquilo y satisfecho”.