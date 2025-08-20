Suscríbete
Famosos

Laura Bozzo vuelve entre luces y sombras: Todo lo que sabemos de su nuevo documental | VIDEO

ViX estrenará un contenido que seguramente nos impactará.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
Laura Bozzo asegura que es víctima de una traición

Su frase "¡Que pase el desgraciado!” es una de las más famosas de la televisión en Latinoamérica, por lo que la presencia de Laura Bozzo es reconocible en cualquier lugar... Y ahora estará en ViX.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz

La plataforma de streaming estrenará un documental sobre la peruana, quien tiene más de 30 años frente a las cámaras. Ya sea con sus talk shows, o como participante de reality shows, Laura Bozzo es noticia a cada paso que da.

Laura Bozzo

Laura Bozzo le respondió a Manelyk González: ‘¿¡Perdón!?’

Captura Telemundo

Con este documental veremos un poco más de su carrera, las personas que han dejado huella en su vida y un poco de su intimidad. Y es que ViX presentará material de archivo personal de Laura Bozzo.

Este documental llega a ViX el 28 de agosto, y dura 90 minutos.

“Paciencia no tengo”, admite Laura Bozzo.

“Mi sueño era llegar a las mujeres, en una época donde mi discurso era absolutamente revolucionario”, se le escucha decir en el tráiler.

“Yo sé qué es lo que le gusta a la gente”, dice Laura, antes de que se vea a su expareja Cristian Zuárez.

Laura Bozzo VIX
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julio Cesar Chavez.png
Famosos
Julio César Chávez “está deshecho” tras la deportación de su hijo, revela Mauricio Sulaimán
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Ernesto Barajas.png
Famosos
Cómo fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
marcontreras-espagueti-priscila.jpg
Famosos
Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
VicenteFernandez.png
Famosos
Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman que serán papás
August 19, 2025
Romina-Dulce.png
Famosos
Romina Mircoli, hija de Dulce, denuncia amenazas tras hallar objetos de santería en su casa
Encontró en su camioneta un animal sin piel y otros objetos relacionados a la muerte y la santería.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
ex-novia-Nodal.png
Famosos
“Terminamos y al otro día andaba con otra”: El ‘modus operandi’ de Nodal, según su exnovia de la prepa
Lisa Fernanda Macías asegura que, luego de 10 años, Nodal sigue con los mismos patrones amorosos.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
ana-brenda-alexis.jpg
Famosos
Ana Brenda Contreras lanzó esta indirecta fulminante contra su ex, Alexis Ayala
En medio de La Casa de los Famosos México, todos tienen opiniones.
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Maribel-guardia-Nieto.png
Famosos
Maribel Guardia confiesa que ya no apoya económicamente a su nieto José Julián
La actriz revela que dejó de financiar al pequeño por decisión de su madre, pero mantiene la voluntad de aportar cuando tenga la oportunidad de convivir con él.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz