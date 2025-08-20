Laura Bozzo vuelve entre luces y sombras: Todo lo que sabemos de su nuevo documental | VIDEO

Su frase "¡Que pase el desgraciado!” es una de las más famosas de la televisión en Latinoamérica, por lo que la presencia de Laura Bozzo es reconocible en cualquier lugar... Y ahora estará en ViX.

La plataforma de streaming estrenará un documental sobre la peruana, quien tiene más de 30 años frente a las cámaras. Ya sea con sus talk shows, o como participante de reality shows, Laura Bozzo es noticia a cada paso que da.

Laura Bozzo le respondió a Manelyk González: ‘¿¡Perdón!?’ Captura Telemundo

Con este documental veremos un poco más de su carrera, las personas que han dejado huella en su vida y un poco de su intimidad. Y es que ViX presentará material de archivo personal de Laura Bozzo.

Este documental llega a ViX el 28 de agosto, y dura 90 minutos.

“Paciencia no tengo”, admite Laura Bozzo.

“Mi sueño era llegar a las mujeres, en una época donde mi discurso era absolutamente revolucionario”, se le escucha decir en el tráiler.

“Yo sé qué es lo que le gusta a la gente”, dice Laura, antes de que se vea a su expareja Cristian Zuárez.