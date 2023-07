¿Es cierto que Jorge Losa anda con la productora de LCDLFM? Ferka reacciona

Circula en redes sociales el fuerte rumor de un posible romance entre Jorge Losa y la productora de LCDLFM.

La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, no sólo por las polémicas nominaciones y eliminaciones de los integrantes, sino por todo lo que pasa afuera del reality.

En esta ocasión, Jorge Losa es el protagonista de un fuerte escándalo que ha alborotado las redes, al señalarlo de que sostiene algo más que una simple amistad con Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM.

Las sospechas de un supuesto favoritismo entre el actor español comenzaron desde el primer reto, donde le ganó a Poncho de Nigris, pero los internautas notaron que se había puesto una especie de talco en las manos para no resbalar, algo que molestó a la audiencia, pero la producción se hizo ojo de hormiga.

El público también indicó que el modelo ha sido protegido por la producción, ya que hizo trampa en otro juego, donde siguió exprimiendo cuando ya se había acabado el tiempo.

Incluso, Nicola Porcella comentó dentro de la casa que Jorge Losa, a quien conoce del reality Guerreros, mantenía una relación con alguien de más arriba y que por eso siempre figuraba en varios programas.

Quieren más pruebas de su fraude por eso siempre ganan los del cielo por el romance oculto de la productora con Jorge losa pic.twitter.com/lclupTOCTv — Carolina Meneses (@CarolinaMe95853) July 11, 2023

Las sospechas crecen conforme pasan los días, pues ya hasta se filtró una imagen de Jorge Losa, de 33 años, con la productora de LCDLFM.

Jorge Losa se ha convertido en el rival más fuerte del reality; sin embargo, también hay internautas que consideran que estos rumores son falsos, ya que mantiene una relación con Maria Fernanda Quiroz Ferka y cuando salga del reality formalizarán su compromiso.

Ante la ola de rumores que se han desatado, fue la misma Ferka que reaccionó al respecto sobre la supuesta relación de Losa con Noguerón.

“Qué creativos son (el público). Rosa María es una tipaza superprofesional. Meto las manos al fuego, no hay nada entre ellos, lo conozco muy bien. Él se ha ganado las cosas por fuerza, por su propio juego, por suerte, no pueden ser manipulables. No les gusta ver que los otros brillen, también me pasó a mí, la envidia les corroe. Comienzan a inventar cosas, que la productora... pero nadie está protegido, excepto alguien que sí lo es, pero en esta ocasión Jorge está ganando por su propio esfuerzo”, expresó la actriz para Chisme No Like.