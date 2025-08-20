Yared Licona, “La Wanders Lover”, enfrenta el síndrome de Asia tras cirugía estética fallida

Yared Licona, conocida como La Wanders Lover, confesó que sufre de síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune encargada de alterar su salud tras una cirugía estética en la que le fueron inyectados polímeros “sin avisar”.

El diagnóstico ha marcado un antes y un después en su vida y su carrera.

“Confié en un médico… y terminé con una condición de por vida” Wanders Lover

La modelo y comediante relató en Instagram que lo que comenzó como un retoque estético terminó en una pesadilla:

“Confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos; sustancia que me generó el síndrome de ASIA con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia.”

Síndrome de ASIA: una alerta silente

También conocido como “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria grave, causada por sustancias extrañas al cuerpo, como los biopolímeros.

Las consecuencias pueden ser físicas y emocionales: fatiga, mareos, confusión mental, reacciones similares a la gripe e incluso pérdida de memoria.

La Wanders Lover pasó por una cirugía de seis horas para retirar la mayor cantidad posible de polímeros. El resultado: Solo se logró retirar entre el 70 % y 80 % del material

Tuvo que amputarse parte de los glúteos, “aproximadamente cuatro dedos, de ambos lados”, para frenar el avance de la sustancia.

A pesar de los drenajes, el reposo y la reconstrucción, una parte del polímero permanece en su cuerpo, y puede causar reaparición de síntomas.

“Es muy doloroso tener que ver tu cuerpo atravesar por un procedimiento así… me enseñaron que los polímeros estaban tocando el músculo”.

Mentalmente afectada, pero con voz para advertir

Con valentía, Yared ha usado su experiencia para advertir a sus seguidores: “Es algo con lo que voy a batallar… Refléjense en mí: cuando vayan a someterse a algo así, chequeen, pregunten todo, no se queden con ninguna duda.”

A pesar del trauma, mantiene firme su postura frente a las cirugías estéticas: “Yo no quería hacer mucho caso de que tenía eso del síndrome de ASIA, pero sí ya lo estoy viviendo y lo llevo controlado nada más. Yo la verdad respeto lo que cada una se quiera hacer porque soy fan a pesar de lo que me ha pasado, pero es algo de cada quién”.

“Yo sigo siendo fan, pero primero la conciencia y la información.” Wanders Lover

Aunque va saliendo adelante, no dejará los retoques, pero ahora será mucho más cuidadosa. “Bien con lo de los polímeros, acoplándome al treinta por ciento de polímeros que tengo y cuidando todos los procesos del cuerpo, van haciendo cambios, de repente las arruguitas y te inyectas Botox, pues ya tengo más cuidado y voy con doctores con experiencia”.

Yared Licona descubrió en carne propia que cualquier procedimiento debe hacerse en lugares de confianza y donde indiquen exactamente qué están utilizando. Ahora será más cuidadosa

