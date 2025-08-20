Suscríbete
Julio César Chávez “está deshecho” tras la deportación de su hijo, revela Mauricio Sulaimán

El exboxeador enfrenta uno de los capítulos más duros de su vida familiar.

August 20, 2025 
Luz Meraz
Julio Cesar Chavez.png

Autoridades estadounidenses dieron a conocer la primera foto de Julio César Jr. tras su deportación para enfrentar la justicia mexicana.

X

Julio César Chávez, la máxima leyenda del boxeo mexicano, atraviesa un duro momento tras la deportación de su hijo Julio César Chávez Jr. a México. Fue el propio Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien reveló el estado anímico del “Gran Campeón Mexicano”: “Obviamente, como padre, está deshecho, está indignado”.

Chávez Jr., conocido como “El Junior”, fue deportado de Estados Unidos el 18 de agosto de 2025, tras haber sido detenido semanas antes en California por agentes de migración. Su destino fue el Cefereso No. 11 en Hermosillo, Sonora, un penal de máxima seguridad inaugurado en 2012.

Las acusaciones que enfrenta son graves: delincuencia organizada, tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”. Según reportes de El País, la orden de aprehensión en su contra llevaba años girada.

Mauricio Sulaimán pide calma

El dirigente del CMB se pronunció ante la ola de especulación en redes sociales y medios de comunicación: “Ha causado mucha noticia, mucha especulación… de gente oportunista, de mal corazón. Lo que pedimos es que se dé espacio para que las autoridades aclaren lo ocurrido”.

Sulaimán aseguró estar en comunicación directa con Julio César Chávez padre, quien atraviesa un estado emocional crítico al ver a su hijo en esta situación judicial.

“He platicado constantemente con su papá. Obviamente, como padre está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido. Y repito, pues ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata, porque hay mucha mala información y hasta que no se sepa realmente de qué se trata, pues no se puede opinar de manera formal”, precisó.

Revelan primera imagen de la deportación

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió a través de X, la primera imagen de Julio César Chávez Jr. tras ser deportado. El funcionario destacó la colaboración entre el gobierno mexicano y el estadounidense para fortalecer el tema de seguridad.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, escribió.

El caso apenas comienza

Aunque Chávez Jr. fue alguna vez campeón mundial de peso superpluma, ligero, wélter y superligero, hoy enfrenta la pelea más dura de su vida: un proceso judicial por crimen organizado en México.

Las investigaciones se encuentran en etapa inicial y el futuro legal de Chávez Jr. dependerá de lo que logre probar la Fiscalía mexicana. La noticia no solo golpea al deporte, sino también al corazón de su padre, el exboxeador sinaloense, que públicamente ha batallado con las adicciones y tropiezos de su hijo.

Luz Meraz
Redactora
