Ricardo Margaleff se indigna y explota contra Elaine durante la postgala de LCDLFM: “Me parece muy cobarde”

“Ya se está empezando a fracturar la relación en Día... Decir que se les está editando, me parece muy cobarde”, dijo Ricardo Margaleff en plena postgala de La Casa de los Famosos México.

Las reacciones por la función de cine en La Casa de los Famosos México calentó los ánimos entre los cuartos Día y Noche, y en el caso de Elaine Haro, le sirvió para confirmar que, el suyo, es el cuarto menos querido por el público.

Y es que luego de ver “El Guana Gate”, donde se presentaron las imágenes del Cuarto Día hablando con Guana, sobre que de su Cuarto Noche habían salido los votos para que estuviera nominado, Elaine Haro encendió las alertas.

“Esa película lo que nos hace quedar con las personas, y que si lo editaron así es porque se está viendo así, es porque somos un cuarto ‘traicionero’. Como lo editaron...”, dijo la joven.

“Es el cómo editan para el cine...”, respondió Priscila.

Elaine se mostró preocupada: “Yo sí lo veo delicado, yo creo que la gente sí lo vio así. No tengo preocupación porque yo nunca le dije a Guana, me quedé callada porque ni le iba a meter ideas ni le iba a decir; yo estoy jugando mi juego y voté por alguien que pudo haberme votado. Estoy tranquila, pero creo que no somos el cuarto querido”.

Así que Ricardo Margaleff se enojó y más... “Estoy emputado. Estoy encabronado, y te voy a decir por qué...”.

El conductor dijo en la postgala: “No se vale, te tienes que hacer responsable de lo que dices y lo que haces, estás en La Casa de los Famosos México y ¿por qué decir que ese está editando algo que dijiste?”

“Evidentemente hay una edición previa para el cine, pero lo que se está viendo en el 24/7 se tienen que hacer responsables de lo que están diciendo”, explicó.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff instagram

Ricardo insistió: “Si bien es cierto, ella no tiene obligación de decir a quién nominó, pero de eso a decir que están editando o manipulando lo que estamos haciendo, evidentemente no”.

Por su parte, Wendy Guevara comentó: “El cine es como cada quien lo quiera ver. O te cae el 20 y te estás dando cuenta de cómo te estás viendo en el exterior, o reaccionas y te retractas, o dices este tipo de cosas como ‘me están editando para que yo quede mal’, y eso me caga”.