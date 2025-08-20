Suscríbete
Famosos

Ricardo Margaleff se indigna y explota contra Elaine durante la postgala de LCDLFM: “Me parece muy cobarde”

Escucharon su plática con Priscila Valverde y se encendieorn los ánimos.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
margaleff-elaine--.jpg

Ricardo Margaleff vs. Elaine Haro

La Casa de los Famosos México

“Ya se está empezando a fracturar la relación en Día... Decir que se les está editando, me parece muy cobarde”, dijo Ricardo Margaleff en plena postgala de La Casa de los Famosos México.

Las reacciones por la función de cine en La Casa de los Famosos México calentó los ánimos entre los cuartos Día y Noche, y en el caso de Elaine Haro, le sirvió para confirmar que, el suyo, es el cuarto menos querido por el público.

Y es que luego de ver “El Guana Gate”, donde se presentaron las imágenes del Cuarto Día hablando con Guana, sobre que de su Cuarto Noche habían salido los votos para que estuviera nominado, Elaine Haro encendió las alertas.

Te puede interesar:
facundo-aaron-.jpg
Famosos
Facundo no soportaba a Aarón Mercury y ahora comparten suite: “No debería estar en este mundo”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Es oficial: ¡Ana Layevska está embarazada!
Famosos
Ana Layevska se sincera sobre su vida privada: ¿Cómo va su matrimonio después de una década?
August 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Shakira-Antonio dela rua.png
Famosos
Shakira es captada cenando con Antonio de la Rúa: ¿Se dan una segunda oportunidad?
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
cazzu-inti--.jpg
Famosos
Cazzu celebra el Día de la Niñez junto a su hija Inti entre la ternura y una gira por venir
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
“Esa película lo que nos hace quedar con las personas, y que si lo editaron así es porque se está viendo así, es porque somos un cuarto ‘traicionero’. Como lo editaron...”, dijo la joven.

“Es el cómo editan para el cine...”, respondió Priscila.

Elaine se mostró preocupada: “Yo sí lo veo delicado, yo creo que la gente sí lo vio así. No tengo preocupación porque yo nunca le dije a Guana, me quedé callada porque ni le iba a meter ideas ni le iba a decir; yo estoy jugando mi juego y voté por alguien que pudo haberme votado. Estoy tranquila, pero creo que no somos el cuarto querido”.

Así que Ricardo Margaleff se enojó y más... “Estoy emputado. Estoy encabronado, y te voy a decir por qué...”.

El conductor dijo en la postgala: “No se vale, te tienes que hacer responsable de lo que dices y lo que haces, estás en La Casa de los Famosos México y ¿por qué decir que ese está editando algo que dijiste?”

“Evidentemente hay una edición previa para el cine, pero lo que se está viendo en el 24/7 se tienen que hacer responsables de lo que están diciendo”, explicó.

wendy-margaleff.jpg

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff

instagram

Ricardo insistió: “Si bien es cierto, ella no tiene obligación de decir a quién nominó, pero de eso a decir que están editando o manipulando lo que estamos haciendo, evidentemente no”.

Por su parte, Wendy Guevara comentó: “El cine es como cada quien lo quiera ver. O te cae el 20 y te estás dando cuenta de cómo te estás viendo en el exterior, o reaccionas y te retractas, o dices este tipo de cosas como ‘me están editando para que yo quede mal’, y eso me caga”.

Ricardo Margaleff La Casa de los Famosos México Elaine Haro No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julio Cesar Chavez.png
Famosos
Julio César Chávez “está deshecho” tras la deportación de su hijo, revela Mauricio Sulaimán
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
Ernesto Barajas.png
Famosos
Cómo fue asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño
August 20, 2025
 · 
Luz Meraz
marcontreras-espagueti-priscila.jpg
Famosos
Mar Contreras recogió pasta del piso, la puso en un plato y se la sirvió a... “Esto no se puede desperdiciar”
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
VicenteFernandez.png
Famosos
Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman que serán papás
August 19, 2025
Romina-Dulce.png
Famosos
Romina Mircoli, hija de Dulce, denuncia amenazas tras hallar objetos de santería en su casa
Encontró en su camioneta un animal sin piel y otros objetos relacionados a la muerte y la santería.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
ex-novia-Nodal.png
Famosos
“Terminamos y al otro día andaba con otra”: El ‘modus operandi’ de Nodal, según su exnovia de la prepa
Lisa Fernanda Macías asegura que, luego de 10 años, Nodal sigue con los mismos patrones amorosos.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz
ana-brenda-alexis.jpg
Famosos
Ana Brenda Contreras lanzó esta indirecta fulminante contra su ex, Alexis Ayala
En medio de La Casa de los Famosos México, todos tienen opiniones.
August 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Maribel-guardia-Nieto.png
Famosos
Maribel Guardia confiesa que ya no apoya económicamente a su nieto José Julián
La actriz revela que dejó de financiar al pequeño por decisión de su madre, pero mantiene la voluntad de aportar cuando tenga la oportunidad de convivir con él.
August 19, 2025
 · 
Luz Meraz