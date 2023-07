¿Quién es Joely Bernat, prometida de Paul Stanley?

El domingo pasado Paul Stanley se convirtió en el quinto expulsado de La Casa de los Famosos México.

Joely Bernat, novia de Paul Stanley, reveló en sus redes que el querido conductor del programa Hoy no llegó a casa, después de haber sido eliminado de La Casa de los Famosos México.

“Muchos me comentan: ‘Que bueno que está en casa (Paul)’, no la verdad todavía no ha llegado a casa. Por contrato deben quedarse en un hotel la primera noche, luego ir a la gala porque les ponen los videos de todos y qué hablaron y qué dijeron, que la verdad se me hace muy fuerte”.

Joely Bernat dio a conocer que a Paul Stanley lo notó diferente tras haber dejado el reality de LCDLFM, como “en otro mundo, posiblemente por el encierro que vivió".

“Siento que anoche Paul fue otro Paul; era una cosa muy extraña por el encierro, que recuerden que fueron 36 días; ustedes tal vez nunca han hecho eso en su vida, estar encerrado tanto tiempo sin ver público, gente, ni nada; si te espantas cañón. Yo vi a Paul entrando a otra dimensión, otro mundo, contento y todo, pero sacado de onda”.

Joely indicó que esperaba la llegada de su pareja a su casa durante la madrugada de este martes, por lo que el presentador ya debería estar en casa con ella. Incluso, ya estaban juntos durante la transmisión del reto para elegir al líder de la semana.

¿Quién es Joely Bernat?

Joely Bernat es originaria de Puerto Rico. Nació el 10 de enero de 1989; actualmente tiene 34 años. Se mudó a Miami con su familia cuando ella tenía tres años de edad y posteriormente a República Dominicana.

Empezó a trabajar desde muy pequeña en el modelaje; ganó el concurso Miss Mundo Dominicana en 2013.

Luego, empezó a trabajar en el programa Sábado Gigante con Don Francisco, impartiendo clases de pasarela.

Conoció a Paul Stanley en Miami. “Yo era maestra de pasarela y él se me acercó un día y me dijo que era modelo de Calvin Klein y que lo ayudara a modelar. El resto es historia”, contó Bernat en sus redes.

A principios del 2022, Paul aprovechó un viaje a París para proponerle matrimonio, utilizando de fondo la Torre Eiffel, pero aún no hay fecha para la boda.

Actualmente, Joely estudia actuación en el CEA y lleva cinco años viviendo en México. La joven quiere seguir su camino en la actuación; ha participado en programas como Me Caigo de Risa, Vecinos y Como dice el dicho.

Desde hace seis años, viven juntos y recientemente se murió su mascota, Chester, mientras Paul estaba en LCDLFM.

Joely tomó la decisión de dormir a su perro debido a problemas graves de salud que enfrentaba por su edad.