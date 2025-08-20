Coldplay reafirma su tradición de la Kisscam a pesar de la polémica

Coldplay prendió el ambiente festivo en su concierto en Hull al confirmar que la Kisscam permanecerá como parte de su show, incluso después del viral momento que involucró a dos ejecutivos captados en la pantalla gigante de un concierto en Boston.

Chris Martin lo expuso con humor: “Llevamos mucho tiempo haciéndolo… y vamos a seguir haciéndolo.”

“Si la vida te da limones, haz limonada” Chris Martin

Durante el concierto en Kingston upon Hull, Chris Martin no esquivó el tema: la famosa Kisscam que hace vibrar al público. Con chispa, declaró:

“Llevamos mucho tiempo haciendo esto, si la vida te da limones hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes.”

La infidelidad que sacudió la red... y el tour

El incidente ocurrió el 16 de julio en Boston, cuando la Kisscam captó a Andy Byron, CEO de Astronomer, y a Kristin Cabot, ejecutiva de Recursos Humanos, abrazándose.

Ambos quedaron expuestos, se viralizó rápidamente, él fue suspendido y ella salió del cargo poco después. Coldplay se negó a retirar la dinámica: Martin lo calificó con ligereza, pero sin titubeos .

Lejos de verse doblegados por críticas, la banda reafirma que su misión es conectar con el público. La Kisscam es parte de esa magia compartida que convierte cada concierto en una experiencia íntima. Como dice Martin, “seguiremos haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”.