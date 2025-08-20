Suscríbete
¡Las reglas cambian! Así serán las nominaciones en La Casa de los Famosos México hoy 20 de agosto

Hoy 20 de agosto, los planes y las estrategias de los famosos no saldrán como pensaban.

August 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
Nominaciones en La Casa de los Famosos México

Este miércoles 20 de agosto es día de nominaciones, pero los habitantes de La Casa de los Famosos México no han predicho que las reglas cambian.

Aunque ya había ciertas pláticas donde se comentaba a quién iban a nominar, los planes de todos serán en vano... La Jefa tiene otros planes.

Este miércoles, cuando cada uno entre al confesionario, darán sus nominaciones como regularmente lo hacen: 2 puntos a una persona, y 1 punto a otra.

Pero esos puntos podrían quedar inválidos, si así lo decide la suerte. Cada uno de los habitantes deberán romper un cochinito, en cuyo interior habrá indicaciones distintas.

En total, serán 12 mensajes diferentes. Ninguna nominación será como lo planeó el habitante. Galilea Montijo explicó en el programa Hoy que las reglas cambian.

¿Qué podrían decir los mensajes?

Al dar ejemplos de cómo funcionarán las dinámicas, hemos sabido lo que podrían decir los mensajes de La Jefa:

-"Al terminar las nominaciones, en la sala, delante de todos, le darás 3 puntos a un habitante al que no hayas nominado”.

-“Saldrás del confesionario y les contarás a los compañeros nominados cuántos puntos les diste”.

-"Tus nominaciones no cuentan. Tienes que nominar a otras personas”.

-“Tu nominación quedó anulada. Saldrás a la sala y regresar con un compañero de otra habitación para que junto a ti, él nomine por ti”.

“A tu nominación le sumarás 2 nombres más. Es decir, le darás 1 punto extra a un habitante de cada habitación obligatoriamente”.

Sigue el juego, a ver si el complot llega intacto a la gala de nominación y si la producción detecta algo.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
