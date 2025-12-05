Suscríbete
Pati Chapoy explota contra Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal: “Gracias a tu mamá estás viva”

La conductora de “Ventaneando” dio su opinión sobre el distanciamiento entre madre e hija

Diciembre 04, 2025 • 
Alejandro Flores
Pati criticó la actitud de Melanie en Internet

El noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández detonó varias polémicas.

Primero, la hija de Alicia, Melenie Carmona, hizo una transmisión en vivo donde se refirió a las actitudes de su mamá como “imprudentes”.
Se dijo afectada por la manera que Alicia ha llevado su noviazgo (lo ha hecho público y aparece con Cibad en redes sociales) hasta el punto de que se distanció de ella.

"¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea”, dijo Carmona molesta.

Enseguida, Arturo Carmona, papá de Melenie, apareció en redes sociales para apoyarla, lo cual fue interpretado por los fans como una crítica más al comportamiento de Alicia Villarreal.

¿Qué dijo pati Chapoy de Melenie y Arturo Carmona?

Ambas acciones, la de Melenie y la su papá Arturo generaron la indignación de Pati Chapoy, quien le dedicó varios minutos de su programa “Ventaneando” para hacerle ver su postura.

“No entiendo a Melenie: por un lado dice que la apoya pero por el otro, lo único que hizo, por la forma en que se dirige a ella... lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo... pero a ti, Melenie, te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá”.

Melenie y Alicia comenzaron a tener problemas de entendimiento cuando la cantante decidió separarse de Cruz Martínez y denunciarlo por violencia machista.
Melenie, aunque no es hija de Cruz, siempre ha manifestado mucha mayor cercanía con él que con Alicia durante este proceso.

El anuncio de Alicia de su nuevo noviazgo, agregó otro elemento de distanciamiento entre madre e hija. Para Pati Chapoy, el asunto, sin embargo, es claro y así lo dijo en pantalla al dirigirse directamente a la joven.

“Estás viva gracias a tu mamá no solo porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y te ha dado casa y sustento para que inicies tu vida”.

Desde el punto de vista de Chapoy, el adjetivo que merece esta actitud de Melenie es “lastimoso”.

“Deja tu lo triste, es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale. Lo que tienes que hacer es estar del lado de tu mamá como sea”.

La conductora se dirigió luego a Arturo Carmona, papá de Melenie, quien publicó un mensaje apoyando a su hija y defendiéndola de las críticas.

“Más triste todavía, es que tu papá te esté apoyando; eso es muy... deja lo triste, lo desagradable. Tarde o temprano vas a tener hijos y tarde o temprano tus hijos te van a hacer lo que tú le haces hoy a tu mamá”.

Hasta ahora, Alicia no ha respondido a las declaraciones de Melenie.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
