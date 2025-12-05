Nodal jura que paga millones para su hija Inti y que Cazzu le hizo una petición peculiar sobre el dinero

“Como puede verse, el suscrito Christian Jesús González Nodal, ha depositado a la madre de mi hija por concepto de alimentos más de 12 millones de pesos”.

Este texto está en el numeral 13 de la demanda que Nodal interpuso por la vía civil en contra de Cazzu. El documento fue revelado por el programa “Ventaneando” y fue presentado ante un juzgado familiar de Guadalajara.

El pleito por la manutención de Inti, hija de Cazzu y Nodal, se hizo evidente y se llenó de acusaciones cruzadas cuando la rapera argentina anunció su gira Latinaje.

Ella quería que Inti viajara con ella la mayor parte del tiempo a los países de Latinoamérica y Estados Unidos pero acusó a Nodal de negarse a otorgar el permiso para que la niña saliera de Argentina.

El cantante rechazó la acusación y aseguró que siempre ha otorgado los permisos para que Inti viaje. Entonces Cazzu, mientras estuvo en México para sus shows en el Auditorio Nacional, reviró:

“Lo que da de manutención no es lo justo”.

¿Cómo le entrega supuestamente Nodal el dinero a Cazzu?

La demanda que presenta ahora Nodal especifica que le ha entregado la cantidad mencionada: 12 millones de pesos en un lapso de dos años.

En la demanda presentada, se adjuntan documentos que acreditarían la entrega de ese dinero pero Nodal señala una peculiaridad: el dinero se le entrega “a un tercero designado por Cazzu”.

Agrega que por petición de la rapera, ese dinero se entregaba, además, en efectivo y siempre “dentro de su natal Argentina”.

El documento cierra con la petición de Nodal de que se le permita participar de las decisiones en la crianza de Inti, así como que se le otorgue un tiempo para convivir con ella.

En ese aspecto, Cazzu asegura que Christian no se ha acercado con ella para pedirle estar con Inti. Pero Nodal respondió que sí lo hizo incluso cuando la rapera estuvo de gira en México.

Justo antes de partir de nuestro país, Cazzu aclaró que en efecto alguien se aceró pero que se trataba de una persona desconocida pues Nodal había cambiado de equipo legal, por lo que no tuvo la confianza de negociar la posible convivencia de Inti con su papá.