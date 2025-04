El sospechoso mensaje de Melanie Carmona tras la audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez: ¿una indirecta?

Este jueves 24 de abril se llevó a cabo la primera audiencia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez en el Poder Judicial de Nuevo León, marcando un nuevo capítulo en el proceso legal iniciado por la intérprete de “Insensible a ti” tras denunciar al productor por violencia familiar.

Sin embargo, llamó la atención que horas después, Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió una imagen en sus historias de Instagram con el texto: “What you give, comes back to you (Lo que das, vuelve a ti)”. La joven de 26 años no agregó comentarios ni se ha pronunciado al respecto.

Publicación de Melanie Carmona Instagram @meleniecarmona

El pasado 10 de abril, Cruz Martínez la felicitó por su cumpleaños y Melanie causó controversia por el cariñoso mensaje con el que le agradeció.

“Feliz cumpleaños, My Baby Girl: Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú. Desde el instante, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero. Eres una mujer increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera (...) Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Con todo mi amor, Feliz cumpleaños, Baby Girl”, escribió Cruz Martínez junto a varias fotografías suyas con Melanie.

“Te amo hasta la luna y de regreso”, le respondió la hija mayor de Alicia Villarreal.

“Percepción es realidad. Que raro el mensaje de Melanie comparado con lo que le contesta a su mamá y a su papá”; “Qué lindas palabras, él la vio crecer la crío, que lástima haya terminado su matrimonio de esa manera, es claro que ella también lo quiere”; “Este señor solo quiere limpiar lo que hizo”; “Creo que nadie más que ellos saben la verdad, ella es una niña y tiene derecho a ser feliz”, fueron algunos comentarios de los internautas.

La batalla entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

El caso, que ha captado la atención mediática, comenzó el pasado 16 de febrero, cuando Alicia Villarreal realizó la señal universal de auxilio durante un concierto en Zitácuaro, Michoacán, un gesto reconocido internacionalmente para denunciar violencia de género.

Horas después, se confirmó que la cantante había interpuesto una denuncia contra Cruz Martínez en la Fiscalía de Nuevo León, acusándolo de agredirla físicamente en su domicilio en Monterrey. Según reportes, la presunta agresión incluyó golpes y el robo de pertenencias como celulares, tarjetas bancarias y su pasaporte, con la supuesta intención de incomunicarla

¿Qué dijeron Alicia Villarreal y Cruz Martínez tras su audiencia?

Cruz Martínez sorprendió al aparecer acompañado por Camille Vasquez, la famosa abogada que defendió exitosamente a Johnny Depp en el caso contra su ex esposa, Amber Heard, hace un par de años.

Además de Camille Vasquez, un grupo de abogados respaldan al productor, pues al parecer la abogada no puede litigar en México.

Al salir de la Fiscalía, Cruz Martínez se limitó a reiterar su inocencia ante las cámaras de los reporteros: “Igual que en las películas, en las películas siempre triunfa la verdad. Ustedes me conocen, yo no hago esto”.

Por su parte, Claudia Ramírez Richter, la abogada que representa a Alicia Villarreal, explicó ante la prensa lo que ocurrió con la fallida audiencia: “El señor Cruz tenía una abogada desde febrero y ayer decidió cambiar de abogados. Los nuevos, le dijeron al juez que acaban de tomar el asunto y, por lo tanto, no pueden defender a Cruz Martínez”.

“Jurídicamente, es válido, pero es una estrategia”, reiteró la abogada. “El juez entendió a los abogados, y dio un par de días para que estudien el expediente. Esperamos justicia, seguiremos en nuestro camino”.

Sobre el divorcio de Alicia Villarreal con Cruz Martínez, dijo: “El proceso de divorcio todavía no comienza, el asunto se va a iniciar”.

Por su parte, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’, respondió a los reporteros: “Estoy aquí para pedir justicia. A eso vengo”.

