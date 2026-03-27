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Pati Chapoy se indigna con el ex esposo de Linet Puente por infiel y deudor

Linet contó la historia de cómo confirmó que la engañaba

Marzo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
pati chapoylinet.jpg

Pati Chapoy escuchó la historia de Linet

Instagram / Youtube

La revelación de Linet Puente sobre las razones de su separación sorprendió incluso a sus compañeros de “Ventaneando”.

La conductora narró cómo se dio cuenta de que le fue infiel pero sobre todo, la manera en que, al regresar de un viaje, decidió salirse de la casa.
“Lo hubieran visto: estaba con la maleta abierta de par en par y cantando”.
Estas actitudes narradas por Linet despertaron la indignación de Pati Chapoy, quien incluso interrumpió su relato para hacer un comentario:

"¿Sabes qué hubieras hecho en ese momento? Aventarle todas sus cosas por la ventana hacia la calle”.

TE RECOMENDAMOS: Linet Puente revela cómo confirmó la INFIDELIDAD del padre de su hijo

La historia detrás de la infidelidad de Linet Puente

La conductora titular de “Ventaneando” estuvo de acuerdo en que evidentemente el ex marido de Linet tenía todo planeado desde tiempo atrás.

“Hasta me agoté”, comentó Pati cuando Puente terminó su relato.

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De acuerdo con la narración de Linet, su ex marido prácticamente desapareció de su vida.

“Se fue a vivir a Estados Unidos, vive desde hace un año en Dallas y no paga un peso de pensión... pero esa es otra historia. Solo de vez en cuando se comunica para saber de nuestro hijo. Nosotros cortamos toda relación”.

Pati Chapoy, sin embargo, dijo que seguramente esta historia no terminará así ahora porque “sin duda” el marido de Linet se arrepentirá de haberse “largado” dejando a su hijo.

linet puente paty chapoy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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