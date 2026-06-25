Partido de la Selección Mexicana vs. Chequia rompió récord de rating en Televisaunivision

Un 18% más de audiencia que la competencia registraron las señales de TelevisaUnivision durante el tercer partido de la Selección Mexicana vs. Chequia en la fiesta global de fútbol.

En este encuentro de la Selección Mexicana, la transmisión por TV abierta y por ViX, registró más de 30.4 millones de personas.

Con estos resultados, TelevisaUnivision refrenda su liderazgo como la señal preferida por la audiencia para seguir el torneo mundialista.

Con el contundente triunfo frente a Chequia, 3 a 0 favor México, la Selección Nacional amarró su pase al cuarto partido y abrió una gran posibilidad de llegar al añorado quinto partido, al cual los mexicanos no han llegado desde el mundial de 1986.

Con el respaldo de sus aficionados, que suman millones, la Selección Mexicana mantiene intacta la ilusión de hacer historia y avanzar más allá de los límites que tradicionalmente han marcado su participación en las Copas del Mundialistas. Todo México está a la expectativa de que nuestros seleccionados logren llegar al anhelado quinto partido.