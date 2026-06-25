Belinda Urías destapa MALOS TRATOS de Nodal en entrevista y años después al querer reconciliarse, enfureció

“‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”.

La conductora de ‘Bandamax’, Belinda Urías, revivió un incómodo momento al lado de Christian Nodal. Y es que en el pasado, el sonorense tuvo una mala actitud durante una entrevista, según contó. Pero años después, al confrontarlo y buscar reconciliarse, enfureció.

La hermana de la también presentadora, Cynthia Urías, recordó que todo comenzó cuando charló con Nodal y Ángela en plena pandemia por el lanzamiento de su canción ‘Dime cómo quieres’.

Christian habría mostrado una actitud indiferente e incluso parecía ignorar las preguntas de Urías.

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“En su momento no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio y se daba vueltas mientras yo preguntándole, como niño chiquito”, narró la también conductora de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ e incluso destacó que Aguilar terminó contestando a la entrevista.

Años después, Belinda volvió a toparse con el intérprete. “Cuando tuve oportunidad le dije y se enojó mucho que le dijera, todavía dije ‘borrón y cuenta nueva’, yo soy así como bromista, no le cayó en gracia”.

¡Nodal se MOLESTO con Belinda Urías! La presentadora comparte su experiencia y asegura que Ángela Aguilar fue muy educada con ella#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0zXwGw4QCc — De Primera Mano (@deprimeramano) June 24, 2026

Y al ver que todo estaba perdido, “como vi que se había molestado le dije: ‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”, relató la conductora.

Contrario a lo que pasó con Christian Nodal, Urías manifestó que con Ángela tuvo un encuentro positivo y calificó a la intérprete como una mujer “educada”, pese a la actitud del sonorense.

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