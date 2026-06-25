Belinda Urías destapa MALOS TRATOS de Nodal en entrevista y años después al querer reconciliarse, enfureció

“‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”.
La conductora de ‘Bandamax’, Belinda Urías, revivió un incómodo momento al lado de Christian Nodal. Y es que en el pasado, el sonorense tuvo una mala actitud durante una entrevista, según contó. Pero años después, al confrontarlo y buscar reconciliarse, enfureció.
La hermana de la también presentadora, Cynthia Urías, recordó que todo comenzó cuando charló con Nodal y Ángela en plena pandemia por el lanzamiento de su canción ‘Dime cómo quieres’.
Christian habría mostrado una actitud indiferente e incluso parecía ignorar las preguntas de Urías.
TE RECOMENDAMOS: ‘El Guana’ destapa HUMILLACIONES Y MALTRATO de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “gritar, mentar madr*s”
“En su momento no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio y se daba vueltas mientras yo preguntándole, como niño chiquito”, narró la también conductora de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ e incluso destacó que Aguilar terminó contestando a la entrevista.
Años después, Belinda volvió a toparse con el intérprete. “Cuando tuve oportunidad le dije y se enojó mucho que le dijera, todavía dije ‘borrón y cuenta nueva’, yo soy así como bromista, no le cayó en gracia”.
¡Nodal se MOLESTO con Belinda Urías! La presentadora comparte su experiencia y asegura que Ángela Aguilar fue muy educada con ella#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0zXwGw4QCc— De Primera Mano (@deprimeramano) June 24, 2026
Y al ver que todo estaba perdido, “como vi que se había molestado le dije: ‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”, relató la conductora.
Contrario a lo que pasó con Christian Nodal, Urías manifestó que con Ángela tuvo un encuentro positivo y calificó a la intérprete como una mujer “educada”, pese a la actitud del sonorense.
NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Lapizín’, hermano de ‘Gomita’, revela MALTRATOS Y GROSERÍAS de Cecilia Galliano: le dio comida para perros
“En ese momento, ya después de eso… A mí Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar me los llevaron morritititos. Conmigo empezó con una entrevista en ‘Bandamax’, después de ese evento ya no he tenido oportunidad de volver a verla o platicar con ella (…) En su momento me pareció muy educada, se ve el linaje, los años que tienen en el medio, que vienen de familia artística”, recordó.