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Belinda Urías destapa MALOS TRATOS de Nodal en entrevista y años después al querer reconciliarse, enfureció

La presentadora de televisión relató que por una broma sobre su exnovia Belinda, el cantante tuvo una mala actitud.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Belinda-Urias.jpg

La conductora Belinda Urías contó cómo Nodal se enojó con ella.

YouTube/Getty Images

“‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”.

La conductora de ‘Bandamax’, Belinda Urías, revivió un incómodo momento al lado de Christian Nodal. Y es que en el pasado, el sonorense tuvo una mala actitud durante una entrevista, según contó. Pero años después, al confrontarlo y buscar reconciliarse, enfureció.

La hermana de la también presentadora, Cynthia Urías, recordó que todo comenzó cuando charló con Nodal y Ángela en plena pandemia por el lanzamiento de su canción ‘Dime cómo quieres’.

Christian habría mostrado una actitud indiferente e incluso parecía ignorar las preguntas de Urías.

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“En su momento no se portó muy bien. Estaba en una silla de escritorio y se daba vueltas mientras yo preguntándole, como niño chiquito”, narró la también conductora de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ e incluso destacó que Aguilar terminó contestando a la entrevista.

Años después, Belinda volvió a toparse con el intérprete. “Cuando tuve oportunidad le dije y se enojó mucho que le dijera, todavía dije ‘borrón y cuenta nueva’, yo soy así como bromista, no le cayó en gracia”.

Y al ver que todo estaba perdido, “como vi que se había molestado le dije: ‘A lo mejor no me quieres porque me llamo Belinda’, y pues todavía se enojó más”, relató la conductora.

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Contrario a lo que pasó con Christian Nodal, Urías manifestó que con Ángela tuvo un encuentro positivo y calificó a la intérprete como una mujer “educada”, pese a la actitud del sonorense.

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“En ese momento, ya después de eso… A mí Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar me los llevaron morritititos. Conmigo empezó con una entrevista en ‘Bandamax’, después de ese evento ya no he tenido oportunidad de volver a verla o platicar con ella (…) En su momento me pareció muy educada, se ve el linaje, los años que tienen en el medio, que vienen de familia artística”, recordó.

CHRISTIAN NODAL ANGELA AGUILAR
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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