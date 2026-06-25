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Consuelo Duval revive la foto EN BRASIER que le costó su matrimonio hace 12 años

La comediante celebró la victoria de México ante Chequia con una controvertida imagen.

Junio 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval (1).jpg

Consuelo Duval prometió subir la imagen por la que se divorció.

Instagram

“Me costó mi matrimonio y por la que fui duramente criticada”.

La actriz Consuelo Duval compartió una fotografía que asegura, le costó su matrimonio y muchas críticas. Y es que la protagonista de ‘La Familia P.Luche’ desempolvó la imagen tras la victoria de México ante Chequia en la ‘Gran Fiesta del Futbol’.

Duval, quien se ha casado en tres ocasiones, y aunque actualmente asegura que no lo volvería a hacer, contó cómo en una de esas ocasiones se separó a causa de una imagen en la que terminó en brasier ante el triunfo de otro partido de la Selección Mexicana.

Fue hace 12 años, cuando Consuelo compartió el retrato en ropa interior y con un sombrero que dice ‘Viva México’. Según su dicho, esa postal le costó su matrimonio con el director y productor Armando Ciurana.

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Tras volver a colocar la gráfica, la intérprete especificó que no se arrepiente y que la pone de nuevo en el ojo público porque México está haciendo historia este 2026. Esto, no sin ante haberlo prometido:

“Si gana México!!! Subo la foto que subí hace 12 años, que me costó mi matrimonio y por la que fui duramente criticada”.

Y añadió “hace doce años subí esta foto. Me costó un matrimonio y muchas críticas. No me arrepiento. Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia. Y porque lo prometí en mis stories ¡VIVA MÉXICO!”.

La foto data de ‘Gran Fiesta del Futbol’ que se llevó a cabo en Brasil, misma en la que fue convocada para la cobertura en la barra de comedia.
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Sobre su matrimonio, Consuelo se casó con Ciurana en agosto de 2007. Al unirse en sus 40’s por la iglesia, dijo que sentía un compromiso más real y definitivo, sin embargo se separaron en 2013.

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La actriz tuvo un primer esposo llamado Ariel, el padre de sus dos hijos (Paly t Michel), de quien se separó a principios de los noventa. Sergio Juárez Rico fue su segundo matrimonio, el cual concluyó debido a una infidelidad.

consuelo duval
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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