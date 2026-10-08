Participante de La Granja confiesa “experiencia gay” mientras era seleccionado mexicano; así es la historia

"¡Toda la gente creía que era gay!”, confiesa Pascal Nadaud.

El otrora atleta de alto rendimiento es, desde hace un par de años, un especialista en realities show de deportes extremos. Y actualmente prueba su destreza en un 24/7, ya que es participante de La Granja VIP.

Dentro de este reality ha hecho algunas confesiones sobre su vida romántica y sexual: ha dicho que hizo muchas locuras durante las giras de torneos mientras fue seleccionado.

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La revelación de Pascal

Pero ahora habló de una revelación que tuvo a los 19 años: “A lo mejor soy gay”, dice que pensó.

Pascal Nadaud es un jugador de rugby que llegó al Comité Olímpico desde muy joven y de ahí salto a la selección nacional de rugby, donde tuvo un desempeño brillante.

Pero también fue ahí donde descubrió esta “duda” sobre su orientación.

“En el Comité Olímpico todos creían que era gay porque llevaban morrillas y yo decía: no gracias. Y desde que llegué de Francia yo le daba besos a mis amigos y en mi equipo, donde todos eran muy machos”.

Fue entonces que decidió darse la oportunidad de descubrirse.

“Dije: voy a intentar besar a alguien que se me haga guapo. Y en una gira besé a alguien de barba y dije: no, esto no es lo mío”.

👁️ Pascal Nadaud confesó que experimentó con un hombre a los 19 porque pensó que era g4y:



“Hubo un momento en el que pensé que era g4y, en el comité olímpico todos creían que yo era g4y, me llegaban morrillas y yo decía: no gracias. Un día dije «Es que todos me dicen que soy… pic.twitter.com/F2LbXgNzoe — nacho con O (@NachoConO) October 5, 2026

Aunque intentó un segundo beso con alguien sin barba, Pascal se dio cuenta de que no era gay.