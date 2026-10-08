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Participante de La Granja confiesa “experiencia gay” mientras era seleccionado mexicano; así es la historia

Pascal Nadaud habló con sinceridad frente a Kunno sobre su pasado romántico

Octubre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
pascal la granja vip.jpg

Pascal Nadaud

Instagram La Granja VIP

"¡Toda la gente creía que era gay!”, confiesa Pascal Nadaud.

El otrora atleta de alto rendimiento es, desde hace un par de años, un especialista en realities show de deportes extremos. Y actualmente prueba su destreza en un 24/7, ya que es participante de La Granja VIP.
Dentro de este reality ha hecho algunas confesiones sobre su vida romántica y sexual: ha dicho que hizo muchas locuras durante las giras de torneos mientras fue seleccionado.
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La revelación de Pascal

Pero ahora habló de una revelación que tuvo a los 19 años: “A lo mejor soy gay”, dice que pensó.
Pascal Nadaud es un jugador de rugby que llegó al Comité Olímpico desde muy joven y de ahí salto a la selección nacional de rugby, donde tuvo un desempeño brillante.

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Pero también fue ahí donde descubrió esta “duda” sobre su orientación.

“En el Comité Olímpico todos creían que era gay porque llevaban morrillas y yo decía: no gracias. Y desde que llegué de Francia yo le daba besos a mis amigos y en mi equipo, donde todos eran muy machos”.

Fue entonces que decidió darse la oportunidad de descubrirse.

“Dije: voy a intentar besar a alguien que se me haga guapo. Y en una gira besé a alguien de barba y dije: no, esto no es lo mío”.

Aunque intentó un segundo beso con alguien sin barba, Pascal se dio cuenta de que no era gay.

“Me gustan las mujeres”, reafirmó ante el asombro de Kunno.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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