Así fue la experiencia paranormal que Paola Rojas vivió en su propio hogar: ¿fue el fantasma de Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint habría cumplido 49 años el pasado 15 de marzo, fecha que no pasó desapercibida para las personas que siguen recordándola con cariño. Una de ellas es Paola Rojas, con la que compartió una entrañable amistad que incluso habría trascendido más allá de la muerte, o al menos eso es lo que la periodista consideró con la extraña aparición que presenció en vísperas del natalicio de su amiga.

Verónica Toussaint ‘visitó’ a Paola Rojas: el suceso paranormal que sorprendió a la conductora

Durante una entrevista para “Sale el Sol”, Paola Rojas recordó a Verónica Toussaint y parte de las enseñanzas que su cercanía le dejó, así como las gratas experiencias que le sigue regalando a casi un año de su partida. Sin embargo, lo que la comunicadora no se esperaba, fue que mientras platicaba emocionada de su excompañera, recibiría una visita muy especial que catalogó como un obsequio de Toussaint, quien se le habría manifestado en forma de una mariposa que se acercó a ella durante el enlace.

“Ay, no puede ser. Me está volando aquí una mariposa, ¿sí ves? Vero siempre hace estas travesuras. Vero siempre se hace presente y no han manera en que la olvide”, dijo Paola entre lágrimas. Esta no es la primera vez que la locutora se quiebra al hablar de su amiga, ya que desde los primeros días tras la partida de la conductora de “Qué chulada”, se admitió devastada, en especial porque tenían muchos planes juntas, incluyendo un proyecto que decidió continuar en honor a su memoria.

¿De qué murió Verónica Toussaint?

La muerte de Verónica Toussaint tuvo lugar el 16 de mayo de 2024, día en el que lamentablemente se confirmó que la comediante había perdido la vida con apenas 48 años de edad. Ante la conmoción que provocó esta noticia en el mundo del espectáculo, trascendió también que este deceso se habría provocado como consecuencia de una serie de complicaciones ocasionadas por el cáncer de mama, enfermedad con el que la ganadora del Ariel llevaba años luchando.