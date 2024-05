Paola Rojas actualizó su estado de salud en redes y se dijo lista para trabajar: VIDEO

Hace unos días, Paola Rojas encendió las alarmas entre sus fans luego de que revelara el pasado 23 de abril que había sido diagnosticada con una fuerte infección

Una semana después, y ante la avalancha de mensajes que recibió por parte de sus seguidores que estaban interesados en su salud, la conductora de Netas Divinas reapareció en su Instagram para detallar cómo había sobrellevado su diagnóstico de estreptococo, al tiempo que aceptó que todavía no se sentía muy recuperada:

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’ ”, expresó la famosa en la grabación que pronto se viralizó; ahora, hace unas horas, Paola Rojas volvió a hacerse presente en otro video donde anunció, para la alegría de sus fans, que ya había superado totalmente la infección por estreptococo.

¿CÓMO SIGUE PAOLA ROJAS? LA FAMOSA ACTUALIZÓ SU ESTADO DE SALUD

En el nuevo video, que hasta el momento acumula más de 18 mil Me gusta, Paola Rojas se dejó ver con una cánula nasal, lo que generó preocupación entre sus seguidores; sin embargo, ella de inmediato se encargó de aclarar el uso de este equipo, ¿le cuesta trabajo respirar todavía?

“No se vayan a asustar, no estoy enferma ni grave”

La presentadora de televisión envió un mensaje tranquilizador al asegurar que ya había superado a los estreptococos que afectaron su organismo; sin embargo, para reforzar su recuperación decidió tomar un tratamiento de hidrógeno molecular:

“No se vayan a asustar, no estoy enferma ni grave. Ya me curé y esto es un tratamiento de hidrógeno molecular con el que me recuperaré más rápidamente”, expresó Rojas, quien dejó ver su alegría debido a que pronto se incorporará a un nuevo proyecto que la tiene emocionada:

“Me urge estar al cien porque ya viene el arranque de una nueva aventura en mi vida: voy a hacer teatro”, aseguró Paola, quien recibió algunas críticas debido al tratamiento alternativo que decidió probar: "¿Hidrógeno molecular? Suena a charlatán”, escribió uno de sus seguidores.

TAMBIÉN LEE: