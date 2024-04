Paola Rojas fue diagnosticada con una preocupante infección: esto se sabe sobre su enfermedad

En días pasados, la salud de Paola Rojas despertó preocupación entre sus followers y el público que la sigue día a día en cada uno de sus proyectos profesionales. Esto después de que la periodista confesara que su salud no se encontraba en el mejor de los estados, ya que tenía diversos malestares que le impedían seguir su acelerado ritmo de vida.

Aunque en un inicio se especuló que podría tener COVID, este diagnóstico fue descartado por la propia Paola, quien compartió que finalmente sus médicos habían logrado dar con las causas específicas de sus síntomas. Es así que reveló que se trata de una importante infección que estaba permeando el estado de su sistema inmunológico.

Paola Rojas reveló que fue diagnosticada con estreptococo, una fuerte infección

A través de su perfil en Instagram, plataforma en la que procura tener una comunicación cercana con el público y dar información que pueda ser beneficiosa para quienes la siguen, Paola Rojas compartió que tras varios días de análisis y constantes visitas al médico, por fin tenía claro qué era lo que le estaba provocando los malestares que manifestó.

“Espero que les sea de mucha utilidad saber esto. Fíjense que estoy enferma, nada grave, no se preocupen. Llevo ya varios días sintiéndome mal, el jueves empecé con mucho malestar en el cuerpo, dolor de cabeza; pensé que tenía COVID, pero me hice la prueba y salió negativa”, explicó la presentadora en una transmisión en vivo que hizo.

Sobre su diagnóstico, Paola dijo que se llegó al resultado luego de que analizaron varias posibles causas, por lo que el especialista a cargo de su caso le sugirió hacerse un examen más. Esta vez la remitió a una prueba de estreptococo, misma que dio positiva y resultó en una valoración más certera.

La periodista detalló que ya se encuentra bajo tratamiento Instagram

Qué es el estreptococo, la bacteria que atacó a Paola Rojas

“Esta bacteria es espantosa, en realidad no es grave, pero sin diagnóstico, no había podido recibir el tratamiento. Apenas voy a empezar con el antibiótico para el estreptococo, y todo esto se los cuento para que lo tengan en su radar”, añadió Paola Rojas, alentando a sus seguidores a no ignorar ningún síntoma anormal.

De acuerdo con el portal especializado Medline Plus, el estreptococo es catalogado como un tipo de bacteria infecciosa, la cual se divide en dos grupos: A y B

El primero llega a causar infecciones en garganta y amígdalas, escarlatina, impétigo y shock tóxico. Mientras que el segundo grupo ocasiona infecciones en la sangre, meningitis, neumonía, infecciones en el tracto urinario y en la piel. Cualquiera de los dos tipos requiere de atención inmediata y un tratamiento constante basado en antibióticos, mismo que debe estar estrictamente avalado por expertos.