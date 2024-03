Natalia Téllez y Paola Rojas tuvieron una dura discusión por Kim Kardashian en vivo: VIDEO

Natalia Téllez y Paola Rojas protagonizaron un incómodo momento en Netas Divinas

El agrio debate entre las conductoras, quienes en esa ocasión contaron con la presencia especial de la activista en contra de la violencia digital, Olimpia Coral Melo, pronto se viralizó debido a que, mientras una de ellas culpó al patriarcado de la sexualización de las mujeres, la otra defendió que no se les puede culpar de todo a los hombres.

El machismo y la hipersexualización de las mujeres fueron dos de los principales temas que se trataron en la más reciente emisión de Netas Divinas; sin embargo, todo estuvo a punto de salirse de control luego de que Natalia Téllez y Paola Rojas expresaran puntos de vista encontrados.

ASÍ FUE LA DISCUSIÓN ENTRE NATALIA TÉLLEZ Y PAOLA ROJAS EN NETAS DIVINAS

Olimpia Coral comenzó a hablar de la hipersexualización de las mujeres en redes sociales y cómo esto, además de dar una falsa sensación de empoderamiento, beneficia mayormente a los hombres: fue entonces que salió a colación el tema de la filtración del video íntimo de Kim Kardashian.

“Hablar de Kim Kardashian es un caso tan específico, tan privilegiado” Natalia Téllez

Paola Rojas aseguró que el caso de Kim Kardashian fue diferente, pues ella sí logró tener éxito internacional a partir de que su video circulara en redes sociales.

“A ella le pasó, esta sociedad global no la canceló; la chava con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, no me puedo imaginar ni cuánto para tener esa cintura... pero, al final, hoy, es jefa, es de alguna manera ícono”, aseguró Rojas.

Este punto de vista fue rechazado por Natalia Téllez, su compañera, quien señaló que el caso de la socialité fue bastante específico: “Hablar de Kim Kardashian es un caso tan específico, tan privilegiado. La sociedad no va a cancelar a Kim Kardashian”, aseguró.

“Tampoco le echemos toda la culpa al patriarcado, hay poco interés científico en general” Paola Rojas

Paola Rojas, por su lado, insistió en que el patriarcado no puede tener la culpa de todo lo que pasa: “Tampoco le echemos toda la culpa al patriarcado, hay poco interés científico en general, eso tampoco es tema de género”, declaró.

Los puntos a favor y en contra fueron aumentando de intensidad, y tal vez las cosas hubieran terminado de mala manera de no ser porque, oportunamente, Olimpia Coral intervino en la conversación y aseguró que cada mujer piensa diferente debido al mismo sistema impuesto por la sociedad.