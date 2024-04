Paola Rojas reaparece para la revelar cómo está de salud tras contagiarse de una bacteria

Lo que en un principio pensó que podría ser influencia o Covid-19, terminó siendo el contagio de una bacteria. Paola Rojas anunció públicamente el pasado 23 de abril que diagnosticada con la batería de estreptococo

La conductora, quien se aisló para recibir tratamiento, apareció días después en redes sociales para comunicarles a sus seguidores cómo se siente de salud actualmente y cómo ha sobrellevado la enfermedad.

“Me desperté y me di cuenta de que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”, expresó la presentadora de Netas Divinas, en un video difundido en redes sociales.

Paola comentó que además de los síntomas como: dolor de articulaciones, de cabeza y garganta, le afectó el hecho de tener que cancelar varios compromisos laborales y personales como ir al concierto de Madonna.

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y, de pronto, me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”.

En el mismo video, reconoció que le tocó ver el lado positivo de la situación y valorar el tiempo libre que le tocó tener para disfrutarlo con sus hijos, organizar pendientes y estar en su hogar.