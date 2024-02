Paola Rojas revela la razón por la que le hacen bullying a su hijo en la escuela: “Me duele”

Paola Rojas ha pagado bien caro el precio de la fama, pues ser una figura pública ha provocado que sus hijos tengan algunos problemas en su escuela.

Recientemente, la conductora reveló en una emisión de Netas divinas que uno de los niños, fruto de su matrimonio con “Zague”, ha sido víctima de bullying, por lo que se ha quebrado al no poder detenerlo.

“Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol. Al principio lo hacía con maneras muy sutiles y con maneras con las que le alcanzaba su creatividada, pero evitaba que yo fuera. Un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho. Me duele”, dijo la periodista ante las cámaras.

Paola no aclaró si se trataba de Leonardo o Paolo, los hijos de su matrimonio con el polémico futbolista que se hizo viral luego de filtrarse fotografías de sus genitales.