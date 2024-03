Este es el curioso detalle por el que Paola Rojas coqueteó con un fanático

Paola Rojas Miembros al aire, programa conducido por José Eduardo Derbez, Leonardo de Lozanne, Raúl Araiza, Jean Duverger y Paul Stanley, a quienes impactó con una inesperada revelación.

Desde sus inicios, Miembros al aire se ha caracterizado por ser un talk show en donde se habla, sin censura, de algunos temas considerados tabúes por la sociedad. En esta ocasión, por ejemplo, Paola Rojas reveló que alguna vez coqueteó con un fan.

Uno de los temas centrales de la más reciente edición del programa tuvo que ver con la fama y el ligue: fue así que se les preguntó tanto a los conductores como a la periodista si alguna vez habían aprovechado su fama para conseguir sexo o, simplemente, salir con alguien que les gustara: ¿qué dijo Paola Rojas?

EL DÍA QUE PAOLA ROJAS COQUETEÓ CON UN FAN POR ESTA CURIOSA RAZÓN

La charla comenzó a animarse luego de que Leonardo de Lozanne aceptara que él sí se había aprovechado de su fama como cantante para conseguir ligues. Luego de algunas burlas, Raúl Araiza quiso integrar a Paola Rojas a la charla, sin imaginarse que ella aceptaría que también coqueteó con un fan.

Paola Rojas , un poco apenada al inicio, reveló que una vez un hombre se le acercó para pedirle una fotografía, a lo que ella accedió con gusto. Poco antes de separarse, la conductora miró a su admirador y cayó en la cuenta de que era una persona atractiva para ella además de que “olía rico”, por lo que recurrió a una estrategia:

“Alguna vez estuve en esa situación, olía rico y todo bien, entonces le dije que me la mandara, la foto, pero típico... sí por Instagram, no nos seguimos, ya no le seguí, la verdad se me olvidó”, aceptó Paola Rojas.

Al final, todo terminó en una anécdota curiosa para Paola, quien aceptó que a pesar de que estuvo dispuesta a entablar una charla con su admirador que fuera más allá de un simple encuentro con una figura pública, esto finalmente no ocurrió.