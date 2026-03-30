Padre de ‘Curvy Zelma’ MUERE mientras ella está dentro de ‘La Casa de los Famosos’; ¿saldrá hoy en la noche?

Este lunes 30 de marzo se confirmó el deceso del señor Abraham Cherem Kanan, padre de la creadora de contenido y conductora conocida como ‘Curvy Zelma’, esto mientras ella permanece aislada dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

La noticia ha generado incertidumbre pues es la primera vez que ocurre el deceso de algún familiar de los habitantes del reality, por ello no se sabe si ella será la famosa que abandone hoy la competencia y/o si ya fue informada sobre lo ocurrido.

Hasta el momento se desconocen los motivos del deceso del señor Cherem Kanan, sin embargo, se confirmó que tendría 72 años.

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Los conductores del espacio de espectáculos de ’Sale el Sol’ también enviaron sus muestras de cariño a la chef de le emisión, hermana de ‘Curvy Zelma’.

“Tenemos una muy lamentable noticia, y es que queremos abrazar, enviar todo nuestro cariño y nuestro más sentido pésame para nuestra querida Linda Cherem por el sensible fallecimiento de su padre el señor Abraham Cherem Kanan. Descanse en paz”, dijo Joanna Vega-Biestro.

Al tiempo, Ana María Alvarado expresó que “sabes que te queremos mucho. Se acaba de reintegrar al equipo de ‘Sale el Sol’, es una chef maravillosa. A su hermana ‘Curvy’ también que no sé si le informarán, está dentro de un reality. Un fuerte abrazo”.

En tanto, el reportero Gabriel Cuevas expresó que ‘Curvy’ ha manifestado que tenía una mala relación con sus padres. “Tuvieron una infancia muy trágica, muy terrible y por eso se alejaron, ella y su hermana son muy unidas. Tuvieron una nana que las cuidó toda su vida, después falleció su nana y ellas se volvieron muy unidas”.

Cabe recordar que en una dinámica de ‘Top Chef’, ‘Curvy Zelma’ tenía que realizar un platillo inspirado en su familia y ahí señaló que “mi historia de vida infantil no fue linda, yo estuve sola con el chocolate, él siempre me acompañó”.

Y añadió que “mis papás, los dos tienen adicciones, ellos no lo eligieron, pero yo he decidido no repetir la historia. Ahí están mis hermanos, la crema batido soy yo, el chocolate es mi hermana Linda porque ella siempre quiso ser chef y yo siempre probaba todo lo que hacía”.

Continuó explicando el platillo. “Mi hermano, que en paz descanse, es ese pequeño pétalo que para mí es como un ala de ángel, él es un niño que tenía Síndrome de Down y dos hoyitos en el corazón, misma razón por la que nos abandonó mi papá. Pero él me enseñó que todo se lo comía y todo le gustaba era un niño feliz.

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