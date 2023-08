Curvy Zelma, orgullosa de ser una mujer curvilínea de talla grande en la TV

Curvy Zelma nos comparte todo lo que sufrió por el sobrepeso que la limitaba para conseguir trabajo; confiesa que se insultaba cuando se veía al espejo.

Su nombre real es Zelma Cherem, pero fue en medio de la búsqueda de su propio espacio en la pantalla chica y de un duro proceso de aceptación que la artista se burló de sí misma haciéndose llamar Curvy Zelma. Desde ese entonces su vida cambió, dejó de ser la “gordita” que se torturaba por su imagen y pasó a ser una estrella con su propio programa en TV Azteca.

“Cumplí 32 años el 1 de agosto, un día después del estreno del programa La rueda de la suerte, y ese ha sido mi mejor regalo de cumpleaños. Para mí, ser conductora de este proyecto tan grande en TV Azteca representa un gran logro porque me dejan ser libre, como soy, una mujer curvilínea, de talla grande en la televisión, porque sabemos que hasta la fecha se batalla para eso, por lo que estoy muy contenta. Quiero que cuando las personas me vean físicamente en el programa digan: ‘Si ella puede, yo también'; quiero que se den cuenta de que más allá de un cuerpo, lo que vale es la calidad de seres humanos que somos, que no se limiten, que se atrevan a vivir sus sueños, y que la forma de su cuerpo nunca sea un impedimento”, expresó.

“Mi valor no lo define una talla”

La también actriz, egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, confió a TVyNovelas que su inseguridad la hacía dudar de su talento: “Toda mi vida fue un tema el verme más gordita, el sobrepeso; siempre fui una niña muy grande, sufría mucho, hacía todas las dietas habidas y por haber y no había día que no me viera al espejo con rechazo, que no me juzgara y me dijera palabras feas, era mi peor enemiga, pero aun así era coqueta, divertida, aunque en el fondo sentía feo y quería desaparecer del mundo”.

Al principio de su carrera, para intentar obtener un lugar en algún proyecto, tuvo que someterse a rigurosos regímenes alimenticios que atentaban contra su salud:

“Bajé de peso para estar en el estándar, pero no lo logré, no fue suficiente y recibí mucho hate porque en todos (los programas) eran muy delgadas, fitness, y a la gente le molestaba mi cuerpo. Entonces le di la vuelta a todo y creé este nombre de Curvy Zelma, que además está registrado, fue como un grito de aceptación, empecé a tomar fuerza y seguridad, subí de peso, dejé las dietas y ahora no me obsesiono con las tallas, soy una mujer de talla grande pero sana; descubrí que mi valor no lo define una talla, que soy inteligente, divertida, fuerte, entrona y también que hay mucha gente que se siente como yo; me escriben personas que han estado al borde de quitarse la vida porque las molestan, porque el mundo es muy cruel”, expresó.

“Baje una aplicación de citas para encontrar galán”

En estos momentos la presentadora está soltera, “pero no sola. Tengo mi ganado, soy una mujer muy coqueta, no lo voy a negar, muy ligadora, pero también he encontrado la gozadera en la soledad, porque me gusta mi espacio, administrar mis finanzas, me mantengo yo solita desde los 15 años y soy muy libre, y sí, he tenido galanes famosos y algunos que no han sabido...”, confesó. Aunque para Curvy Zelma tener un hombre al lado no es prioridad, no descarta encontrar con quién compartir su vida, y nos reveló que ya bajó una aplicación de citas: ‘Vamos a ver qué pasa, pero todavía no he salido con alguien, apenas voy a conocer a un chico; en mi perfil pongo mi verdadero nombre, me da nervios, pero quizás es la forma de encontrar un novio distinto. Eso sí, les puedo decir que con quien voy a salir es ‘colágeno’, es más pequeño que yo, pero no tanto como para que me metan en la cárcel (risas). Lo conoceré a él y a todos los que tenga que conocer, quizá conozca al ‘curvy amor’”, bromeó.

Su prototipo de hombre ideal es muy sencillo: “Me gustaría conocer una persona con la que pueda compartir mi vida y su vida; sí tengo ganas de una pareja, pero lo pienso porque soy muy libre y no”.

LA RUEDA DE LA SUERTE

Rafa Mercadante es el encargado de conducir el programa La rueda de la suerte acompañado de Curvy Zelma. En el show, el público podrá ganar miles de pesos descubriendo las frases que se encuentran ocultas.

En cada emisión compiten tres concursantes, quienes giran la enorme rueda para tener la oportunidad de acumular dinero, acertando a las letras que forman la frase que se encuentra oculta y ganando así el dinero que haya logrado acumular. “Agradezco que me haya tocado este programa con Rafa porque es un buen compañero, es ese tipo de personas que se toma el tiempo para preguntar cómo nos sentimos y si necesitamos algo. Creo que no me pudo tocar un mejor compañero”, dijo Curvy a TVyNovelas.