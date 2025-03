Una actriz de Papás por conveniencia reveló cómo asimiló que su papá se declarara bisexual tras divorciarse

En 2019, el matrimonio de Mariana Garza y Pablo Perroni llegó a su final después de 13 años. Posteriormente, el actor dio a conocer sus preferencias sexuales, declarándose abiertamente bisexual, un tema que si bien causó controversia entre el público, parece que María Perroni logró sobrellevarlo de una manera completamente imprevista para su corta edad.

María Perroni reveló qué piensa de que su papá sea bisexual

Durante una reciente conversación para “De primera mano”, María Perroni fue cuestionada respecto a de qué manera procesó la información referente a la sexualidad de Pablo Perroni, su padre, quien se reconoció como bisexual tras el divorcio con Mariana Garza. Fue así que la estrella juvenil de “Papás por conveniencia” explicó que para ella nunca hubo nada que superar, pues entendió que se trata simplemente de una expresión de amor hacia otras personas, y no algo negativo como muchas veces suele mencionarse.

“Las personas aman a personas, y creo que en este año ya no es un issue. Para mí no lo es, para nosotros no lo es. Y nada, creo que es eso. Con muchísima confianza, con muchísima comunicación, de que en nuestro entorno hay personas y nos gustan personas”, dijo la joven actriz, demostrando que el amor por sus padres es incondicional, por lo que en ningún momento este fue un tema que representara algún problema para ella.

¿Quiénes son los papás de María Perroni?

María Perroni es hija de Mariana Garza y Pablo Perroni, dos personalidades sumamente conocidas en el mundo del entretenimiento; ella como actriz, cantante y miembro fundadora de Timbiriche, y él como actor de diversas producciones mexicanas. El matrimonio de los artistas terminó de manera amistosa en 2019, año en el que si bien decidieron ponerle fin a su relación de pareja, optaron por hacerlo en los mejores términos para procurar el bienestar de su primogénita.

María Perroni es la única hija de Mariana Garza y Pablo Perroni Instagram

Por otra parte, María Perroni Garza tiene 16 años y heredó la pasión por los escenarios, por lo que a su corta edad ya cuenta con una trayectoria sólida en la industria de la actuación. Prueba de ello, son los papeles con los que logró conquistar al público y demostrar su talento, tal como con las interpretaciones de “Rayo” en “Vencer la ausencia” y “Chofis” en “Papás por conveniencia”.