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Así fueron las últimas horas de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

Rendón contó cuál es el estado de salud tras su salida del reality show

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
aldo rendon (5).jpg

Aldo Rendón

Instagram / ViX

“Lo estás haciendo muy bien”, le dijeron los productores a Aldo Rendón el día que salió de La Casa de los Famosos México.

El estilista abandonó el reality show de manera intempestiva: la decisión se tomó en un par de horas y fue tan sorpresiva para el público como para él.
Desde días antes a su salida, Aldo había manifestado dolencias físicas debido a varios problemas de salud que padece desde hace varios años: el bazo, el hígado y la tiroides.
Sin embargo, hasta el día de su salida, todo se mantuvo en cierto equilibrio y controlado mediante medicamentos paliativos y contra el dolor.
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Pero eso cambió cuando los médicos vieron los resultados de unos estudios que le habían hecho el fin de semana anterior.
Le recomendaron entonces salir de inmediato de La Casa de los Famosos porque necesitaba conocer el origen de ciertos síntomas y eso solo podía saberlo mediante análisis que requerían hospitalización.

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Alejandro Flores

Aldo primero se negó. Pensó que era posible salir de la Casa para conseguir el diagnóstico y regresar al día siguiente. Imposible, respondieron los médicos.
Aldo necesitaba, además, hacerse una biopsia para conocer la naturaleza de unos nódulos que le detectaron.

“Tienes que salir hoy”, le dijeron un martes.

Rendón incluso pidió que lo esperaran un día para que saliera en una gala conducida por Galilea Montijo.
No, tiene que ser hoy, le respondieron.

En ese momento el estilista pensó: "¿Pues me estoy muriendo o qué pasa?”

Ahora, a un mes de su salida, habló con Mara Patricia Castañeda sobre su actual estado de salud.

Explica que por fortuna los nódulos resultaron benignos mientras que sus órganos han recuperado su estabilidad a través del reposo.

Aldo Rendón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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