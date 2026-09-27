Como si fuera “Marimar": Rafa Márquez, entrenador de México, tiene una historia que parece novela de Thalía

Para empezar, los dos eran futbolistas: Sergio Santibañez y Rafael Márquez son estrellas de sus equipos.

Evidentemente el primero es un personajes de ficción (galán de la telenovela “Marimar”, interpretado por Eduardo Capetillo) mientras que el segundo es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia, probablemente el mejor defensa que ha tenido una selección mexicana.

Con ese prestigio (fue referente del Barcelona de Pep Guardiola), Márquez actualmente ocupa el cargo de entrenador de la Selección Mexicana.

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Pero el oficio compartido de futbolista no es la única similitud con la telenovela de Thalía.

En Marimar, Eduardo Capetillo interpretó al

Sergio Santibáñez futbolista.



Quisieron darle un auge al balompié después de la Copa del Mundo de 1994.



Aquí con Manuel Negrete y Daniel Gauvry pic.twitter.com/LBTxbsqUDf — Joely (@Joely1984) June 12, 2026

Por la manera en que han contado su historia de amor, Jaydy Michel, también se pueden encontrar algunas coincidencias.

Rafa Márquez era bastante famoso pero aún así Jaydy no lo conocía. Como se recordará, el personaje de Thalía pasa desapercibido para el personaje de Eduardo Capetillo cuando se cambia de nombre y de apariencia: pasa de ser Marimar a convertirse en Bella Aldama, una mujer millonaria y sofisticada.

Márquez y Michel contaron en una entrevista con Yordi Rosado que sus primeros contactos fueron únicamente a través de mensajes de texto.

Fue hasta que Rafa Márquez la vio en televisión cuando descubrió que Jaydy era una modelo y empresaria internacional que había estado casada con Alejandro Sanz.

En un giro dramático parecido, Sergio Santibañez no reconoce a Marimar sino hasta que se encuentra por azar al perro Pulgoso.

“Niégame ahora que eres Marimar y que ese niño que llevas cargando es mío”, le reclama Santibañez.

Una historia de amor de telenovela

Menos dramático pero igual de azaroso fue el inicio del romance de Jaydy y Rafa.

Los presentó un amigo en común y no fue sino hasta semanas después que se animaron a conocerse.

Ella lo cuenta así:

“Yo no veía futbol y por tanto no lo reconocía. Hablamos por texto durante unos días y luego me llamó y me cayo bien pero tenía miedo por lo que se decía de los futbolistas. Un día me dijo: te puedo ir a conocer. Pero solamente como amigos”.

Ese encuentro se convirtió en amor a primera vista (como Marimar cuando se enamora de Sergio Santibañez) y ahí comenzó una historia de amor que, como si fuera en efecto una telenovela, se puedes resumir con la frase: “Y fueron felices para siempre”

