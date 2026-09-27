Los cinco encuentros más candentes en el primer día de El túnel del amor, reality de TelevisaUnivision

“El túnel del amor” es un formato innovador que fusiona los realities de entretenimiento con los concursos románticos.

Diez duplas de amigos entraron a vivir en dos casas que están separadas por un túnel. Cada uno de ellos debe buscar entre los habitantes de la casa en la que vive, a la pareja ideal para su amigo, que vive en la otra casa.

Con los nombres de Playa y Ciudad, estas dos casas han sido escenario desde el primer día de candentes escenas en las que sus habitantes ceden ante el placer.

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Te presentamos los momentos más provocadores.

Beso de cuatro

Aldair y Anamar forman la pareja, hasta ahora, más adelantado en cuanto al contacto físico. Se metieron al jacuzzi y no solamente perrearon, se besaron y hasta compartieron un beso de cuatro con otra pareja.

“Yo sabía que iba a pasar algo”, dijo Anamara después de haber coqueteado con Aldair.

El galán empedernido

Youssif, que vive en Casa Playa, tuvo un atrevimiento que promete convertirse en todo un melodrama romántico.

Aunque su papel fundamental es conseguir pareja para sus amigos, algunos habitantes han tenido tiempo para buscar sus propios amores. Tal es el caso de Youssif, quien dijo que hay dos mujeres de la misma Casa Playa que le atraen físicamente.

Todos contra todos

En la Casa Ciudad hubo, en cambio, ronda de besos en donde todos juntaron sus labios con quien más les gustaba. Algunos fueron besos tímidos y hasta amistosos pero hubo otros que “rozaron el pecado”, según se puede leer en la descripción de ViX.

El concurso perfecto

El jacuzzi ha sido el protagonista hasta ahora de la mayor parte de las escenas candentes.

Apenas iba la primera noche cuando los habitantes decidieron meterse a disfrutar del agua calientita, las burbujas ¡y un juego sensual!

"¿Qué les parece si cada uno toma un trago y se lo pasa a alguien más de boca en boca?”, propusieron.

Y de inmediato pusieron manos a la obra, o mejor dicho: bocas a la obra.

Corazones confundidos

Otro momento que despertó las hormonas de dos de sus habitantes fue la primera cita de Fredito... quien sin embargo tiene los ojos puestos en alguien más: Pao.

Y resulta que Pao le dijo a Fredito que le ayudaría a arreglarse para su cita pero eso no fue posible porque llegó un momento en que la tensión sexual entre ambos fue tan evidente que resultó incómodo para ella.