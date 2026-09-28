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¿Hay una relación entre Alan Tacher y Tom Cruise? Por qué se pusieron a llorar en plena entrevista

Alan y Tom se encontraron en el estreno de Digger, película de Alejandro González Iñárritu en la que trabaja Hanna, hija de Tacher

Septiembre 27, 2026 • 
Alejandro Flores
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Alan Tacher y Tom Cruise

Instagram Despierta America

De pronto Tom Cruise miró a los ojos a Alan Tacher y le dijo: “Tenemos que hacer un alto”.

El actor hollywoodense hizo entonces una declaración personal que emocionó a Alan Tacher hasta las lágrimas.
El origen de este encuentro emocional está en la nueva película de Alejandro González Iñárritu, Digger.
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Dentro del equipo de producción del cineasta mexicano destaca la fotógrafa Hanna Tacher, hija de Alan.

¿Qué dijo Tom Cruise sobre la hija de Alan Tacher?

El parentesco, sin embargo, no era conocido por Tom Cruise sino hasta la noche del estreno de la película este viernes y al cual asistió Tacher como entrevistador.
En la alfombra roja, Alejandro González coincidió con Cruise y Alan, y aprovechó para decirle al actor: ¿Sabes que él es el papá de Hanna?
Tom se sorprendió y visiblemente emocionado le dijo a Alan que su hija hacía un trabajo maravilloso.
Este sábado, la escena se repitió al día siguiente durante la entrevista cara a cara en la que Alan se mostró tan emocionado que lloró durante casi un minuto y mientras le agradecía a Tom por sus palabras hacia su hija.

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Tom y Alan en realidad tienen una relación de cierta amistad desde hace tiempo. Recordaron incluso que en su anterior encuentro, Cruise le recomendó un restaurante en Los Ángeles... y Tacher tuvo que confesar ahora que todavía no ha ido.

Cruise se siente absolutamente asombrado por la honestidad de Hanna, ya que durante todo el rodaje nunca presumió ser la hija de Alan.

“Ellla pudo habérmelo dicho porque sabe que tú y yo somos amigos pero no lo hizo.Y cuándo le pregunté ayer por qué no lo hizo, ella me dijo: es que quiero forjarme un nombre por mí misma. Eso es asombroso”.

Alan respondió con una larga secuencia de halagos hacia Tom, en medio de lágrimas que no pudo contener.

“No puedo creer desde el fondo de mi corazón que uno de los mejores actores del mundo diga esas palabras para mi hija”.

Y al final, ambos lloraron por la experiencia que tuvieron.

ALAN TACHER Tom Cruise
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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