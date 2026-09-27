¿Por qué dice Marichelo que sus siete años en Chiquilladas fue algo “fatal”?

Marichelo tuvo la suerte de ser parte del elenco de Chiquilladas en la década de los 80.

Aunque ella no lo llama precisamente “suerte” y tampoco tiene buenos recuerdos de aquella época en la que apareció en televisión junto a su hermana Anahí.

Ambas solían aparecer juntas en rutinas cómicas en las que su carisma y encanto eran el ingrediente perfecto para los remates de humor.

Pero detrás de las risas que se ven en pantalla, Marichelo vivió un sufrimiento: el bullying en su contra.

“Los niños son muy crueles”, detalla Marichelo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que se publicará completa la siguiente semana.

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La verdad detrás de la salida de Marichelo de “Chiquilladas”

Por ahora, en un adelanto de la charla, Marichelo comparte que fueron siete años complicados los que estuvo en Chiquilladas, el programa de humor infantil que marcó la década de los 80 con estrellas como Lucero y Pierre Angelo.

“Me fue fatal, el tema muy abierto el bullyin pero ha existido siempre, era mucha envidia... que ahora lo entiendes así, pero en esa época era rechazo”.

Marichelo se alejó de la televisión durante poco más de dos décadas y de hecho dedicó gran parte de su vida a la crianza de sus hijos con excepción de su participación en algunos proyectos como Lucky Ladies.