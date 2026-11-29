El noviazgo de Pablo Montero y Natalia Alcocer nació en La Granja VIP.

Y por tanto, hubo fans que dudaron que el romance fuera algo serio o que existiera más allá de las bardas del reality show. Pero el cantante y la actriz han demostrado que su amor es real: la misma semana en la que Natalia se salió de La Granja VIP, Pablo Montero le mandó un mensaje de solidaridad y cariño.

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Y a la semana, decidieron aparecer juntos en una publicación de sus perfiles de Instagram en la que confirmaron que son novios formales.

¿Cómo va el romance de Pablo Montero y Natalia Alcocer?

Su relación, sin embargo, ha estado rodeada de rumores, el más duro relacionado con la acusación que se hizo contra Pablo Montero dentro de La Granja VIP: que era coqueto con las mujeres pese a tener novia.



Él siempre negó esos señalamientos de Manelyk y Bebeshita. Natalia Alcocer, todo indica, también decidió creer en Montero y avanzar en su romance.

Pablo con Natalia y sus dos hijas Instagram

Este sábado 28 de noviembre, Pablo y Natalia comieron juntos en compañía del cantante Gibrann... y de dos de las hijas de Natalia Alcocer.

Todos se notan contentos y posan en videos y fotos que se publicaron en los perfiles de redes sociales tanto de Montero como Alcocer.

