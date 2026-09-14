Gala Montes publica agresivo video nuevo contra Johanna Vega-Biestro y su hija

Gala Montes no se detiene. Desde que salió de La Casa de los Famosos ha acumulado cada vez más pleitos en contra de casi todos los que hablan de su situación.

La actriz arremetió primero contra la producción del reality show al que acusó de no darle un producto de higiene íntima. Se siguió con la sicóloga del mismo show, a la que señaló de hacerle un mal diagnóstico pues le advirtió de un posible brote sicótico.

La tercera en la lista fue Johanna Vega-Biestro, conductora de “Sale el Sol”, a la que acusó de mentir sobre su salida de LCDF y le mando un amenazador mensaje en el que incluyo la insinuación de que se aparecería en el kínder de la hija Johanna.

Este fin de semana se sumaron a la lista Poncho de Nigris y Richie O’Farrill. Ambos pidieron empatía para Gala y ofrecieron su ayuda pero la actriz tomó a mal sus mensajes y les escribió duras críticas y advertencias.

Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un vrote. No te preocupes yo estoy haciendo dinero y música no jalándomela como tú y dándole pedos a mi mamá así que mejor ya cállete pinche hijito de mami. https://t.co/NcRCV5xziq — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 13, 2026

TE RECOMENDAMOS: ¿Kunno tiene prohibido mencionar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Granja VIP?

¿Qué dijo Gala Montes sobre la hija de Johanna Vega-Biestro?

En esa avalancha de situaciones erráticas, Gala se fue a Las Vegas para asistir a una función de box a la que finalmente no pudo entrar porque no tenía boleto.

Pero aprovechó para hacer una transmisión en vivo en la que volvió a lanzar amenazas contra la hija de Johanna.

“Me le voy ir a parar y le voy a decir: mira ¿te gustan los fluggers? Porque eso es lo que estás haciendo... y ya bájale de... ¡y qué bueno que tengas miedo! Así te quiero perra”.

En el video, Gala aparece alaciando su cabello con furia, lo que podría indicar otro síntoma de la crisis emocional que han señalado amigos como Arath de la Torre.

Sino me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN. https://t.co/tFSJCoGNB6 — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 14, 2026

Montes cerró su discurso contra Johanna repitiendo lo que ya había dicho sobre su hija: