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Gala Montes publica agresivo video nuevo contra Johanna Vega-Biestro y su hija

La actriz mostró un muñeco para ejemplificar su advertencia de cómo se acercaría a la hija de Johanna

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
gala montes (2).jpg

Gala Montes

Captura Instagram

Gala Montes no se detiene. Desde que salió de La Casa de los Famosos ha acumulado cada vez más pleitos en contra de casi todos los que hablan de su situación.

La actriz arremetió primero contra la producción del reality show al que acusó de no darle un producto de higiene íntima. Se siguió con la sicóloga del mismo show, a la que señaló de hacerle un mal diagnóstico pues le advirtió de un posible brote sicótico.
La tercera en la lista fue Johanna Vega-Biestro, conductora de “Sale el Sol”, a la que acusó de mentir sobre su salida de LCDF y le mando un amenazador mensaje en el que incluyo la insinuación de que se aparecería en el kínder de la hija Johanna.
Este fin de semana se sumaron a la lista Poncho de Nigris y Richie O’Farrill. Ambos pidieron empatía para Gala y ofrecieron su ayuda pero la actriz tomó a mal sus mensajes y les escribió duras críticas y advertencias.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre la hija de Johanna Vega-Biestro?

En esa avalancha de situaciones erráticas, Gala se fue a Las Vegas para asistir a una función de box a la que finalmente no pudo entrar porque no tenía boleto.
Pero aprovechó para hacer una transmisión en vivo en la que volvió a lanzar amenazas contra la hija de Johanna.

“Me le voy ir a parar y le voy a decir: mira ¿te gustan los fluggers? Porque eso es lo que estás haciendo... y ya bájale de... ¡y qué bueno que tengas miedo! Así te quiero perra”.

En el video, Gala aparece alaciando su cabello con furia, lo que podría indicar otro síntoma de la crisis emocional que han señalado amigos como Arath de la Torre.

Montes cerró su discurso contra Johanna repitiendo lo que ya había dicho sobre su hija:

“Deja a mi familia en paz. Si tu quieres que yo vaya y me le pare un día a tu hija y le diga: ‘hola...’ Vale, piénsalo”.

Gala Montes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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