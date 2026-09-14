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¿Kunno tiene prohibido mencionar a Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Granja VIP?

El influencer siempre ha defendido públicamente su amistad con los cantantes pero ahora se refirió a ellos con un eufemismo

Septiembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
kunno angela aguilar christian nodal.jpg

Kunno y Ángela y Christian Nodal

Azetca / Instagram

Parece inevitable que los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal aparezcan en todos los realities donde participa Kunno.

El influencer tiene una larga relación de amistad con ambos, incluso desde antes de que fueran novios. Y no tiene reparos en hablar de ambos cantantes y lo que vive con ellos públicamente, hasta el punto de que algunos lo consideran una especie de vocero.
La Granja VIP no es la excepción pero con una particularidad: Kunno habló de Ángela y Nodal pero sin mencionar sus nombres.
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El reality show anterior donde participó, Kunno tuvo un severo enfrentamiento contra el Divo de Placetas en el que se mencionó su relación con Aguilar y Christian.
El Divo le reclamó en algún momento: “Aquí el único lame... eres tú de Ángela Aguilar”.
Kunno reaccionó iracundo y le exigió que no mencionara “gente de afuera”.

@telemundo51miami

Arde La Casa de los Famosos 🔥 El Divo explotó y le lanzó a Kunno comentarios sobre su sexualidad y su amistad con Ángela Aguilar en plena discusión. #lacasadelosfamosos #lcdlf #eldivodeplacetas #kunno @telemundorealities

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"¿Por qué tienes que andar mencionando a Ángela?”, le reclamo Kunno ante la insistencia del Divo de Placetas.

¿Por qué Kunno no quiso mencionar a Ángela Aguilar por su nombre?

Ahora es el mismo Kunno quien saca a flote su amistad con la pareja de cantantes para contar una de las funas que ha recibido.
Los mencionó, sin embargo, no con sus nombres sino como “una pareja que ahorita es muy controversial en redes sociales en la industria musical”.

De acuerdo con su relato, Kunno se hizo amigo de Nodal y Ángela por separado y solía coincidir con ellos en eventos donde se tomaba fotos con sus parejas de ese tiempo.

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Es así que efectivamente el influencer apareció en sus redes sociales con Belinda y Cazzu, por ejemplo.
Kunno dice que eso se convirtió en el motivo de la funa cuando Nodal y Ángela se hicieron novios y entonces Kunno apareció como el gran amigo de ambos.

“Cuando empecé a publicar que soy amigo de esa relación, en redes me sacaron las fotos de cuando yo me llevaba con dos personas que ella había estado y comenzaron a decir que era yo un hipócrita, doble cara y que solamente quería estar ahí”.

Kunno parece referirse a los dos anteriores novios de Ángela Aguilar conocidos públicamente: Gussy Lau y Josh Ball.

Kunno Ángela Aguilar
 La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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