Famosos

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron en ÍNTIMA Y SECRETA BODA en Cancún tras 15 años de amor

La pareja sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de su enlace.

Enero 05, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Odalys-Pato-Borghetti.jpg

Odalys Ramírez y Pato Borghetti mantienen una relación sólida que comenzó con rechazo.

Instagram

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor”.

El 2 de enero de 2026, fue la fecha que eligieron Odalys Ramírez y Patricio Borghetti para casarse en una mágica boda realizada en Cancún. La pareja se juró amor eterno frente al mar y con sus hijos como testigos.

La íntima ceremonia convocó a su círculo más cercano, “somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, revelaron a la revista Hola.

En enlace nupcial tuvo lugar en la playa del Hotel Sensira Resort Cancún, donde ‘Pato’ y Odalys cumplieron el sueño de casarse luego de haber postergado su unión.

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”, confesó la novia.

Los conductores reconocieron que convirtieron sus vacaciones en boda y “una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos tan grandes, es que fueron muy participativos en la organización”.

Gia, Rocco y Santino, llevaron los anillos al altar y “el momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, expresaron Odalys y Patricio.

Un par de semanas antes de su íntima boda en Cancún, los conductores acudieron en solitario a un registro civil en la Ciudad de México, para sellar su historia de amor ante la ley, en otra discreta ceremonia civil.

Odalys y ‘Pato’ lucieron enamorados, felices y agradecidos por la unión que tuvo como protagonista al paradisiaco Mar Caribe.

Trascendió que sus trajes de novios fueron diseñados por Benito Santos.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
