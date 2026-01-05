Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron en ÍNTIMA Y SECRETA BODA en Cancún tras 15 años de amor

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor”.

El 2 de enero de 2026, fue la fecha que eligieron Odalys Ramírez y Patricio Borghetti para casarse en una mágica boda realizada en Cancún. La pareja se juró amor eterno frente al mar y con sus hijos como testigos.

La íntima ceremonia convocó a su círculo más cercano, “somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, revelaron a la revista Hola.

En enlace nupcial tuvo lugar en la playa del Hotel Sensira Resort Cancún, donde ‘Pato’ y Odalys cumplieron el sueño de casarse luego de haber postergado su unión.

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”, confesó la novia.

Los conductores reconocieron que convirtieron sus vacaciones en boda y “una de las ventajas de casarnos 15 años después, con nuestros hijos tan grandes, es que fueron muy participativos en la organización”.

Gia, Rocco y Santino, llevaron los anillos al altar y “el momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, expresaron Odalys y Patricio.

Un par de semanas antes de su íntima boda en Cancún, los conductores acudieron en solitario a un registro civil en la Ciudad de México, para sellar su historia de amor ante la ley, en otra discreta ceremonia civil.

Odalys y ‘Pato’ lucieron enamorados, felices y agradecidos por la unión que tuvo como protagonista al paradisiaco Mar Caribe.

Trascendió que sus trajes de novios fueron diseñados por Benito Santos.