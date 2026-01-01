Odalys Ramírez rechazó a Patricio Borghetti y terminó pidiéndole que fuera su novio; así se conocieron

“Era un hombre formidable que incluso me daba a mí lecciones de generosidad, de amabilidad, de amor, de respeto, de empatía, súper feminista”.

Hace 14 años, Odalys Ramírez estaba lejos de imaginar que conocería al hombre al que hoy describe como el “amor de su vida”.

Era 2011, “y yo conocí a Pato, a mi marido actual, hace 14 años, y yo tenía 23 años cuando lo conocí y yo nunca perseguí la idea de un matrimonio. Yo siempre supe que quería ser mamá, pero siempre pensé que sería mamá de in vitro… por la historia que traía de parejas…”, dijo en una entrevista pasada.

La historia de amor de la pareja inició de forma complicada, pues la conductora primero lo rechazó. “Entonces cuando llega Pato, digo: ‘Esto no puede ser verdad’. Tan no puede ser verdad (pensé), que traté de boicotear nuestra relación desde el punto de vista que él me decía: ‘Ay, qué linda’. (Y yo respondía): ‘No te creo, eres actor’… Lo veía tan buena onda, tan educado, tan amoroso que decía: ‘Eso no existe, por Dios’…. Creo que gracias a estas exparejas que tuve, que creo que cumplieron su papel en ese momento. Ojo, yo tampoco era una perita el dulce, yo también era muy independiente, no me gustaba que me impusieran, que me dijeran… Nunca encajé en el modelo tradicional de pareja…”, indicó Ramírez.

Sin embargo, era tanta la química que aunque ella no quería una relación con alguien del medio artístico, Pato la fue conquistando y hasta terminó pediéndoles que fuera su novio.

Enamorarse de Borguetti fue toda una revelación, la grado de que hoy considera haber encontrado al “amor de su vida”.

“Cuando conozco a Pato no nada más me hizo valorar su generosidad, su bondad. Yo conozco a Pato, llevaba un año separado, pero todavía no firmaba el divorcio porque había un hijo de por medio. (Lo conozco) en un proceso de divorcio, su papá se acababa de morir y se estaba cambiando de casa, y aún en ese estatus era un hombre formidable que incluso me daba a mí lecciones de generosidad, de amabilidad, de amor, de respeto, de empatía, súper feminista…”, sentenció.

Tras varios obstáculos iniciales, Patricio y Odalys han podido construir una relación sólida y han formado una familia con sus dos hijos (Gia y Rocco), y se comprometieron en 2019, aunque la boda se ha pospuesto.

Finalmente, Odalys sostiene que el gran aprendizaje a raíz de su error favorito, fue un amor infinito por Pato.

“Siento que mi error favorito fueron esas parejas, que no fueron muchas, fueron dos o tres, porque nunca fui de tener mucho novio. Creo que fueron esas parejas que me ayudaron, por medio de las vivencias, a valorar lo que tengo hoy en mi casa y a la persona con la que sorprendentemente construí una familia y que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque no dejo de ser Odalys y él no deja de impulsar esa parte mía individual y profesional. Cuando estoy con él te juro que siento que lo conozco de otras vidas y que cuando nos vimos en esta vida tuvimos la sabiduría para reconocernos y para unirnos. Mes cuatro de relación ya estábamos en terapia, pero sentíamos algo tan profundo que valía la pena luchar por lo que fuera que estuviéramos sintiendo…”, concluyó.

Actualmente, la pareja tiene en vilo a sus seguidores tras renunciar ambos a sus empleos para emprender una nueva aventura en pareja y en familia.

