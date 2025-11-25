Odalys Ramírez tras ser Sonny Hámster en '¿Quién es la máscara?: “No es apto para claustrofóbicos”

La semana pasada, Odalys Ramírez fue la octava eliminada de ¿Quién es la máscara?, revelándose como Sonny Hámster.

“Fue una aventura espectacular, me la llevo en el corazón”, afirmó en entrevista. “El amor que he recibido por parte del público, mamás y papás que me escribieron a mis redes sociales diciéndome que no podían creer que yo estaba atrás de Sonny Hámster, fue increíble”, nos dijo Odalys Ramírez.

Uno de los aspectos más curiosos fue que sus hijos, Gia y Rocco, desconocían por completo que su madre era Sonny. “Fue todo un tema porque tenía que salir de mi casa envuelta en una manta negra con una máscara gigante y no podía hablar con nadie. Entonces, mis hijos decían: ‘Qué raro trabajo el de mi mamá’”.

Sin embargo, el misterio no duró para siempre. “Mis hijos regularmente se duermen a las 8:30 de la noche, y en esta edición de ¿Quién es la máscara? los dejé ver el programa. Entonces, me preguntaban por qué los había dejado dormir hasta tarde, y la segunda vez que me preguntaron les confesé que yo estaba en el proyecto”.

“Cuando escucharon cantar a Sonny Hámster de volada reconocieron que era yo, y ya para mi último programa ellos ya sabían y me echaban porras, dijeron que no era justo que saliera, pero cuando vieron que les dediqué el proyecto y que ellos habían sido mi motor para crear al personaje se pusieron muy contentos, emocionados y orgullosos, me abrazaron, y eso para mí es el regalo más grande”.

El desafío más grande fue: “Estar adentro de ese mundo gigante que era el personaje, porque tenía una panza enorme, y luego ponerme la máscara porque, a pesar de que tenía ventilación, sí sentía que por más que inhalaba no me llegaba el aire”, explicó. “Definitivamente no es apto para claustrofóbicos”.