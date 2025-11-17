Suscríbete
Famosos

Odalys Ramírez cuenta qué hizo para cantar como Laura Paussini en "¿Quién es la Máscara?”

La conductora de La Casa de los Famosos estaba muy nerviosa cuando le dijeron que le tocaba interpretar “Víveme”

November 17, 2025 • 
Alejandro Flores
Sonny Hámster odalys (2).jpg

Odalys demostró que también canta

Instagram

Odalys Ramírez dice que ¿Quién es la Máscara? le permitió cumplir un sueño que tenía desde muy niña.

“La gente no lo sabe pero yo siempre quise ser cantante”, dice la actual conductora de La Casa de los Famosos y que fue invitada a "¿Quién es la Máscara?” para participar como Sonny Hámster.
Después de haber participado en dos programas, finalmente Hámster-Odalys fue eliminado al enfrentarse a Samurái y Nocturna, que fueron salvados por el público y por los investigadores.

Así fue la participación de Odalys Ramírez en ¿Quién es la Máscara?

En el primer programa, Odalys Ramírez cantó I like the way you kiss me, de Artemas, que es un tema más bien suave y acorde con la tesitura de voz de la conductora.
“Cuando me tocó cantar “Víveme” de Laura Passini, ¡no les puedo decir los nervios que tenía!”, contó Odalys en una transmisión en vivo por el canal de ¿Quién es la Máscara?

Fueron su coach de voz y su marido los que la impulsaron a aceptar el reto de hacer esta canción que tiene tonos muy altos y por tanto un mayor nivel de dificultad. De hecho, su esposo la acompañaba en los ensayos y la impulsaba para alcanzar los tonos de este tema.

“Me siento súper orgullosa de lo que hice, es un logro muy grande; es una palomita más en mi carrera de algo que jamás me hubiera imaginado que lograría”.

¿Cómo ocultó su identidad de Sonny Hámster?

Odalys cuenta que el otra gran reto fue esconder su voz al hablar, ya al ser la conductora diaria de La Casa de los Famosos, hay mucha gente que la ubicaba.

“Cuando Sonny Hámster hablaba, me distorsionaban la voz pero al cantar era solamente yo. Y creo que el hecho de ue la gente no sabía que yo canto, me ayuda a que no me descubrieran”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

bebeeee la mascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
El segundo programa del reality show tuvo dos momentos emocionantes
October 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
November 02, 2025
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
November 09, 2025
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
November 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Odalys además está muy contenta de que ninguno de los investigadores atinó a saber su identidad.

“Creo que el hecho de cantar afinado y bonito los destanteo”, dijo con mucho humor.

Odalys Ramírez prometió que en sus redes sociales publicará videos de cómo fue todo el proceso de entrar a ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? Odalys Ramírez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
fatima Bosch (4).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene la fe puesta en un amuleto rumbo a la final de Miss Universo
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
jonathaortizleal.jpg
Famosos
Así fue la última foto que le hizo Jonathan Ortiz a Karely Ruiz: autos de lujo y avión privado
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
samia--.jpg
Famosos
Samia es frontal sobre su decisión de no ser mamá: “Todavía señalan a mujeres que no tienen hijos”
November 16, 2025
 · 
Grisel Vaca
lucia-mendez-pedro-torres-hijo.jpg
Famosos
Lucía Méndez y su hijo ante delicado diagnóstico de salud de Pedro Torres: “Estamos unidos como familia”
November 16, 2025
 · 
Nayib Canaán
mariana avila fede dorcaz.jpg
Famosos
La novia de Fede Dorcaz se ve obligada a reaparecer por razones económicas
Mariana Ávila publicó un video de 12 minutos par contar lo que ha sucedido desde la muerte de Fede
November 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
iran eory angelique boyer.jpg
Telenovelas
El drama amoroso de Irán Eory, la primera Doménica Montero, antes de Angelique Boyer
La actriz vivió un tormentoso romance que marcó su carrera y terminó en una ruptura dramática
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauricio islas julieta grajales.jpg
Famosos
Mauricio Islas y Julieta Grajales ya no se hablan en el reality show “La isla”
Los actores pertenecen al mismo equipo, Las Águilas, pero se pelearon hasta el punto de que ni siquiera se miran a los ojos
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniela aedo.jpg
Famosos
La transformación de Daniela Aedo: así luce Carita de ángel en su debut en teatro musical
La actriz se retiró de la actuación por más de dos décadas luego de haber sido niña estrella
November 15, 2025
 · 
Alejandro Flores