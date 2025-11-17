Odalys Ramírez cuenta qué hizo para cantar como Laura Paussini en "¿Quién es la Máscara?”

Odalys Ramírez dice que ¿Quién es la Máscara? le permitió cumplir un sueño que tenía desde muy niña.

“La gente no lo sabe pero yo siempre quise ser cantante”, dice la actual conductora de La Casa de los Famosos y que fue invitada a "¿Quién es la Máscara?” para participar como Sonny Hámster.

Después de haber participado en dos programas, finalmente Hámster-Odalys fue eliminado al enfrentarse a Samurái y Nocturna, que fueron salvados por el público y por los investigadores.

Así fue la participación de Odalys Ramírez en ¿Quién es la Máscara?

En el primer programa, Odalys Ramírez cantó I like the way you kiss me, de Artemas, que es un tema más bien suave y acorde con la tesitura de voz de la conductora.

“Cuando me tocó cantar “Víveme” de Laura Passini, ¡no les puedo decir los nervios que tenía!”, contó Odalys en una transmisión en vivo por el canal de ¿Quién es la Máscara?

Fueron su coach de voz y su marido los que la impulsaron a aceptar el reto de hacer esta canción que tiene tonos muy altos y por tanto un mayor nivel de dificultad. De hecho, su esposo la acompañaba en los ensayos y la impulsaba para alcanzar los tonos de este tema.

“Me siento súper orgullosa de lo que hice, es un logro muy grande; es una palomita más en mi carrera de algo que jamás me hubiera imaginado que lograría”.

¿Cómo ocultó su identidad de Sonny Hámster?

Odalys cuenta que el otra gran reto fue esconder su voz al hablar, ya al ser la conductora diaria de La Casa de los Famosos, hay mucha gente que la ubicaba.

“Cuando Sonny Hámster hablaba, me distorsionaban la voz pero al cantar era solamente yo. Y creo que el hecho de ue la gente no sabía que yo canto, me ayuda a que no me descubrieran”.

Odalys además está muy contenta de que ninguno de los investigadores atinó a saber su identidad.

“Creo que el hecho de cantar afinado y bonito los destanteo”, dijo con mucho humor.

Odalys Ramírez prometió que en sus redes sociales publicará videos de cómo fue todo el proceso de entrar a ¿Quién es la Máscara?

