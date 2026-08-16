Rafa Mercadante criticaba la fama fácil de los realities; ahora entra a La Granja VIP

“Yo me espanté”, dice Rafa Mercadante al recordar cómo vivió el fenómeno de Big Brother.

Mercadante no estuvo en ese reality show pero tiene un recuerda amargo de él porque tuvo que trabajar con La Mapacha, quien fue la primera expulsada de Big Brother, el primer realiti en México.

“A mi me tocó el primer impacto del reality en México. La Mapacha fue la primera expulsada, que estuvo dos semana en Big Brother... y me la mandan de conductora de Reventón Musical, debido al fenómeno que era la escuincla”.

Rafa Mercadante, en una entrevista con Líderes por México, habló del fuerte impacto que representó para él que La Mapacha, con apenas dos semanas dentro de un reality, llegara al mismo programa que él.

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“Ahí dije yo: qué rollo con los realities, porque a mí me ha costado 15 años trabajar para llegar aquí y esta escuincla estuvo dos semanas en televisión, hace tres meses era secretaria en un IMSS y ahora está conduciendo un programa conmigo”

Ahora, Rafa Mercadante experimentará esa misma fama y exposición que ofrecen los realities pues se integra como el quinto granjero del reality show de Azteca, La Granja VIP.